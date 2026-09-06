Italijan ispisao istoriju u Monci: Antoneli ispisao istoriju Formule 1!
Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Italije u šampionatu Formule 1.
Antoneli je na stazi u Monci došao do sedme pobede u karijeri pošto je trku počeo kao 19. a onda pretekao timskog kolegu Džordža Rasela, četiri kruga pre kraja trke.
On je tako postao prvi Italijan koji je slavio u Monci posle 60 godina i trijumfa Ludovika Skarfiotija.
Početak trke bio je obeležen prekidom od 30 minuta, pošto je vozač Ferarija Šarl Lekler u trećem krugu udario u zaštitni zid nakon što je izgubio kontrolu nad bolidom.
Drugi je bio Rasel sa 3,8 sekundi zaostatka za Antonelijem, dok je kao trećeplasirani završio Maks Ferstapen sa 14,7 sekundi iza pobednika trke.
Lando Noris je bio četvrtoplasirani, a bodove su još osvojili Oskar Pjastri, Luis Hamilton, Pjer Gasli, Arvid Lindblad, Franko Kolapinto i Juki Cunoda.
Antoneli ima 267 bodova u generalnom plasmanu, drugi je Rasel sa 201, a Hamilton je trećeplasirani sa 191.
Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 13. septembra za Veliku nagradu Španije u Madridu.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
Kakav meč na US openu: Iva Jović posle velike borbe u osmini finala!
06. 09. 2026. u 07:26
Na dan Večitog derbija: Zvezda dovela igrača, kojeg je klub oterao zbog Ratka Mladića!
06. 09. 2026. u 17:15
Zvezda poražena od Olimpijakosa u finalu turnira na Kritu
06. 09. 2026. u 22:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tijana Bošković u suzama nakon bronze: „Ova medalja ima veliku težinu“
Tijana Bošković u svojoj bogatoj kolekciji ima zlatne, srebrne, a sada i još jednu bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Ipak, najnovije odličje za jednu od najboljih srpskih odbojkašica ima posebnu vrednost.
06. 09. 2026. u 19:04 >> 19:04
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)