Italijan ispisao istoriju u Monci: Antoneli ispisao istoriju Formule 1!

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Italije u šampionatu Formule 1.

Anna Szilagyi/Pool Photo via AP

Antoneli je na stazi u Monci došao do sedme pobede u karijeri pošto je trku počeo kao 19. a onda pretekao timskog kolegu Džordža Rasela, četiri kruga pre kraja trke.

On je tako postao prvi Italijan koji je slavio u Monci posle 60 godina i trijumfa Ludovika Skarfiotija.

Početak trke bio je obeležen prekidom od 30 minuta, pošto je vozač Ferarija Šarl Lekler u trećem krugu udario u zaštitni zid nakon što je izgubio kontrolu nad bolidom.

Drugi je bio Rasel sa 3,8 sekundi zaostatka za Antonelijem, dok je kao trećeplasirani završio Maks Ferstapen sa 14,7 sekundi iza pobednika trke.

Foto: AP Photo/Luca Bruno

Lando Noris je bio četvrtoplasirani, a bodove su još osvojili Oskar Pjastri, Luis Hamilton, Pjer Gasli, Arvid Lindblad, Franko Kolapinto i Juki Cunoda.

Antoneli ima 267 bodova u generalnom plasmanu, drugi je Rasel sa 201, a Hamilton je trećeplasirani sa 191.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 13. septembra za Veliku nagradu Španije u Madridu.

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