"U ZLO DOBA, POJAVI SE DRUGA BABA..." Kad je Bora Čorba ispričao anegdotu iz Engleske, Baja Mali Knindža je odmah reagovao

LEGENDARNI Bora Đorđević, koji nas je napustio, opisao je svojevremeno kako je u Engleskoj dočekan od strane naše emigracije.

Foto: ATA images

- Grad se zvalo Halifaks, mesto kod Lidsa... Prva ona emigracija, svi imaju po 156 godina. Odem u crkvu na ručak i niko me ne prepoznaje, što je meni prijalo. Jedna baba nas je pitala da li sviramo zabavnu ili narodnu muziku. Jedan pored mene je viknuo da sviramo džez. Dobra atmosfera je bila i svi smo se zezali, a onda se u zlo doba pojavila druga baba i rekla:,,Ja tebe znam sa televizije, ti si onaj što peva sa Bajom Malim Knindžom" - rekao je Bora Čorba svojevremeno za BN TV.

Kako je Baja Mali Knindža bio sa njim u emisiji, odmah je odgovorio da je to za njega najveći kompliment u životu.

Bora i Baja su se često družili u Beogradu, a snimili su i nekoliko pesama zajedno, a najpopularnija je bila šaljiva ratna pesme "Ćuti, ujko".