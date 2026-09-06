Bronza! Srpske odbojkašice porazile Poljsku i osvojile medalju na Evropskom prvenstvu!

VELIKO BRAVO za odbojkašice Srbije koje su pobedile Poljsku u borbi za treće mesto sa 3:1 u setovima (25:21, 25:19, 15:25, 25:18) i tako osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu!

Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia

Uspele su naše devojke da se mentalno oporave nakon poraza od Turske, odigrale su vrhunsku utakmicu protiv Poljske i zasluženo osvojile bronzanu medalju.

Znatno je bolji bio naš prijem danas, servis je dobro služio naše devojke, a najviše se istakla Tijana Bošković koja je odigrala na svom nivou i osvojila čak 29 poena!

Treba pohvaliti i sjajnu utakmicu Branke Tica koja je bila odlična u odbrani, osvojila dvocifren broj poen i nekoliko puta sa servis linije ozbiljno poremetila reprezentaciju Poljske.

Ovo je šesto uzastopno Evropsko prvenstvo na kojem Srbija osvaja medalju, dok će Poljska kojoj nisu pomogla ni 28 poena Magdalene Stišjak i dalje morati da čeka na medalju koju nisu osvojili na EP još od 2009. godine.

Bravo za naše devojke koje su ponovo osvetlale naše obraz i nadamo se da je ovo tek početak uspeha ove mlade i silno talentovane generacije koju sa klupe predvodi maestralni Zoran Terzić.

IZVEŠTAJ

Hala: Sinana Erdem dom / gledalaca 5.000

Sudije: Rakel Portel (prvi) Bogdan Laurenciju Stoica (drugi).

Najefikasniji pojedinci: Tijana Bošković 29 / Magdalena Stišjak 28 poena

Ujednačene su bila obe ekipe na početku seta, a prvu osetniju prednost ostvarila je Poljska koja je povela sa 7:10, ali ona je vrlo kratko trajala.

Srbija je brzo uhvatila priključak na krilima sjajne Branke Tice i Tijane Boškovića, pa je povela sa 15:12 sredinom prvo seta nakon koje je usledila promena dijagonale Stefana Lavarinija.

Ipak, taj potez italijanskog stručnjaka jer poremetio njegovu ekipu koja je počela da greši u napadu i na prijemu, što je našim devojkama dozvolilo da naprave osetnu razliku i odu na čak +6 (21:15).

U završnici seta imala je Srbija problema da ga zatvori pošto je propustila čak četiri set lopte, ali greška iz servisa Čirnjanske je donela prvi deo igre našoj reprezentaciji (25:21).

Drugi set je bio maltene preslikana slika prvog, prvo ujednačena igra, zatim Poljska pravi malu prednost i ide na +2 (10:12), ali nakon toga Srbija preuzima primat i dominira.

Glavni razlog je bio ulazak Ljubice Milojević na servis, šest poena je osvojeno na njen servis i u potpunosti je promenila tok seta.

Jedina razlika u odnosu na prvi set je što je Srbija odmah iskoristila prvu set loptu, sjajan je bio naš blok, zaustavio Ščurovsku i doneo nam veliku prednost od 2:0 (25:19).

Treći set je takođe počeo u znaku Srbije, poveli smo sa 4:0 i delovalo je da ćemo se prošetati do bronze, ali usledio je trenutak koji je očigledno poremetio naše devojke.

Pozlilo je selektoru Terziću koji je tražio da napusti teren zbog povišenog pritiska, hvala Bogu nije bilo ništa ozbiljnije i ubrzo se vratio na teren, ali za vreme njegovog odsustva Poljska pravi ogromnu seriju i pravi plus tri (8:11).

Nastavile su Poljakinje u tom ritmu, igrale su sjajno u polju, sve su čitale, a probudila se i Magdalena Stišjak koja je osvojila čak 11 poena u setu.

Pokušao je Terzić izmenama da prodrma ekipu, ali nije uspeo, na kraju je izgledalo kao da su se predale naše devojke i treći set je rutinski pripao Poljskoj (15:25).

Početkom četvrtog seta viđena je velika borba, igralo se poen za poen, nije napravljena velika razlika i sve do njegove sredine viđen je potpuni egal (11:11).

Nakon toga zaigrala je bolje Srbija, tačnije probudila se Tijana Bošković koja je osvojila nekoliko nestvarnih poena i tako naterala Poljakinje na nervozu i na njenim krilima napravljena je ključna prednost (20:16).

U završnici Srbija je rutinski privela set kraju i osvojila bronzu blokom Tijane Bošković!

TOK UTAMICE

SRBIJA - POLjSKA 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18)

25:18 - KRAAAAAJ! Blokom Tijane Bošković Srbija osvaja bronzu!

23:18 - Nestvara poen osvaja naša reprezentacija, velika razmena, na kraju Lampovska bez bloka promašuje teren.

22:18 - Aut Ščurovske, strašan servis, ali promašila je ivicu terena.

21:18 - As Ščurovske, ona je poslednja nada Poljske koja igra bez dizača, Stišjak je ušla da pojača blok.

20:16 - Poentira Ščurovska, ali i dalje naše devojke imaju ogromnu prednost.

19:15 - Odvaja se Srbija, novi blok Hene Kurtagić!

17:14 - Ne prolazi kontru Poljska, a zatim poentira Tijana Bošković, veoma bitan momenat!

16:14 - Sada prolazi Damaske, skida Milojević sa servisa, ponovo menja dijagonalu Lavarini, do sada mu to nije donosilo ništa dobro.

16:13 - Greška Damaske, a što je još bitnije Poljska više nema čelendže u ovom setu.

15:13 - Ulazi Ljubica Milojević ponovo na servis i uspeva naša reprezentacija da osvoji poen preko Tijane Bošković!

13:12 - Kakav poen! Maestralno dizanje Ognjenović iz veoma teške situacije, a Tica preko bloka pogađa prazan deo terena.

11:12 - Odličan tajmaut Lavarinija, pravi Poljska 3:0 od kada ga je tražio.

11:11 - Zaustavljena Tijana, blokira je supertalentovana Maja Koput.

11:9 - Probudila se Srbija, pao je nivo igre Poljakinja, a Bošković ponovo hvata zalet, njen 25 poen na meču!

9:8 - Pravi Srbija preokret, zaustavljena Lampkovska, Tijana majstorski kuva.

Šta rade sudije? Sada je Poljska tražila čelendž, ali ponovo se gleda pogrešna situacija, kao kada ga je Srbija tražila u prošlom setu.

8:8 - Vraća se Srbija, poentira Uzelac koja dobro igra na početku ovog seta.

8:6 - Definitivno je Poljska bolja u ovom trenutku, stao je servis Srbije, lako dolaze do poena Poljakinje.

6:6 - Poljska okreće, ali Damaske šalje servis u aut.

5:4 - Evo i Tijane, njen 22 poen na meču.

4:4 - Stišjak ne može da pogreši u ovom trenutku, sada sa zemlje osvaja poen i nadmudruje našu reprezentaciju.

3:3 - As Koput, loša procena Jegdićeve koja inače igra sjajnu utakmicu.

2:1 - Uzelac podebljava prednost, ali Stišjak osvaja svoj 26 poen.

1:0 - Kuvanje Maje za start seta, odličan početak!

TREĆI SET

Nestvarna Stišjak Sjajna korektorka se probudila, osvojila 11 poena u ovom setu i vratila Poljsku u utakmicu.

15:25 - Kraj seta, biće teško zaustaviti ovakvu Poljsku.

13:23 Čeka se kraj seta, ogromna serija Poljske.

Vraćaju se Tica i Ognjenović, slabo izdanje Ivanović i Mirković.

13:21 - Šta radi Magdalena Stišjak, sve joj ide od ruke, dominira u ovom trenutku i gotovo sigurno donosi Poljskoj set.

13:19 - Ovoga puta odma sklanjaju Milojević sa servisa, Mirković menja Ognjenović, kao i Ivanović Ticu u nastavku seta.

13:18 - Tica osvaja težak poen i ona je sada dvocifrena, nema lakih poena za naše devojke u ovom trenutku.

12:18 - Stiškaj ponovo hvata zalet, osvaja svoj 22 poen, najefikasnija je na meču.

12:17 - Uzelac osvaja svoj deseti poen, Tijana ima 21

11:16 - Ušla je Mirković da servira, ali nije uspela da poremeti Poljsku, prijem nije bio dobar, ali Lapovska poentira svejedno.

11:15 - Bošković osvaja veoma težak poen, zaustavlja seriju Poljske.

10:15 - Poljakinje sve hvataju u polju, igraju fenomenalno, idu na plus pet!

9:13 - As Damaske, maksimalnih plus četiri za Poljsku.

9:11 - Pogrešan snimak je prikazan, nisu naši tražili dodir sa antenom za ono što je prikazano, ali Stišjak greši nakon toga i vraća nam poen.

Vratio se naš selektor! Vraća se Terzić, odlične vesti za nas, sve je u redu sa selektorom Srbije.

8:11 - Traže naše da je lopta dirala antenu, sledi čelendž.

7:10 - Majstorski kuva Maja Ognjenović, sjajan potez.

6:10 - Sustiže umor Tijanu, previše lopti dobija, njena treća greška u setu.

6:8 - Prekida Tica seriju, konačno! Njen deveti poen na meču.

5:8 - Kakva serija Poljske, 8:1, čitaju naše napade odlično.

5:7 - Sjajno igra Poljska u polju, ne može Srbija da poentira, a i Bošković dobija dosta loše lopte. Tajmaut Branka Kovačevića koji trenutno menja Terzića.

5:4 - Bude se Poljakinje, igraju odličnu odbranu, a zatim Tijana greši, kuva u aut.

5:2 - Uzelac poentira, držimo distancu.

Terziću skočio pritisak Izgleda je pozlilo našem selektoru, skočio mu je pritisak, tražio je od prvog sudije da napusti teren.

4:0 - Na terenu se nastavlja apsolutna dominacija naših devojaka, Tijana ponovo poentira, tajmaut Lavarini.

Terzić napušta dvoranu sa doktorom, ne znamo šta se dešava.

2:0 - Dominira Srbija, deluje da će ovo biti lagana pobeda za naše devojke.

DRUGI SET

Debintkinja donela prevagu Ključan deo drugog seta bio je ulazak Ljubice Milojević na čiji je servis Srbija nanizala šest poena i tako ostvarila nedotižnu prednost sredinom drugog dela igre.

25:19 - Ponovo blok Srbije, 2:0 za naše devojke!

23:19 - Igra se poen za poen, samo neka se nastavi tako.

21:16 - Ne da prednost Srbija, osvajaju naše devojke teške poene, Mirković menja Ognjenović zbog servisa, novi tajmaut Lavarinija.

19:15 - Bitan poen osvaja Tijana, njen 17! Maestralan smeč van linije od tri metra!

17:14 - Ponovo menja dijagonalu Lavarini, videćemo da li će sada to dati rezultata.

16:13 - Prekida Damaske, probija dvojni blok, ali bravo za Ljubicu Milojević.

16:12 - Nestvarna serija Srbije, samo neka se nastavi!

14:12 - Serija 4:0, odlična izmena Terzića, Tica blokira Stišjak! Tajmaut Lavarini.

12:12 - Daje rezultat ulazan Milojevićeve na servis, dobra odbrana, a zatim Bošković poentira u svom stilu.

11:12 - Upravu je bila Koput, ali sledeći poen osvaja Tijana, ne dozvoljava Poljakinjama da odu na plus tri.

10:12 - Čelendž Srbije, promašila je teren Mina Popović, Koput tvrdi da nije dirala loptu.

9:9 - Bitan poen, ne dozvoljava Uzelac Poljakinjama da se odvoje, maestralno izvlači blok aut.

8:7 - As Kurtagić! Lavarini menja, umesto Čirnijanske ulazi Damaske.

6:6 - Još jedna duga razmenu koju uzima Srbija! Ko drugi nego Tijana Bošković, sjajna paralela!

5:5 - Uzvraća Stišjak, njen as, greška Uzelac koja je loše procenila let lopte.

4:3 - Evo i asa! Tijana Bošković, ko drugi!

3:3 - Četvrti poen za Henu Kurtagić koja igra znatno bolje nego juče.

2:3 - Igra se poen za poen, ponovo Stišjak poentira.

1:1 - Ponovo dugu razmenu osvaja Srbija! Uzelac blokira Stišjak koja je probala da smečuje iz veoma teške pozicije.

0:1 - Prvi poen uzima Stišjak, njen 11 na meču!

PRVI SET

Tijana dominira! Sjajno igra naša najbolja igračica, osvojila je čak devet poena iz 11 napada. Treba pohvaliti i Branku Ticu koja igra na vrhunskom nivou u odbrani, a pride je dodala i četiri poena.

25:21 - Konačno! Greška Čirnijanske na servisu, prvi set uzima Srbija!

24:21 - Opet problemi na prijemu, ne koristimo ni četvrtu set loptu.

24:20 - Tajmuat Terzića, ne želi dramu na kraju seta, niti da dozvoli Poljskoj da uhvati ritam pred drugi deo meča.

24:19 - Ne koristi Srbija dve set lopte, ali pitanje je vremena kada će osvojiti prvi set.

21:15 - Prekida Poljska seriju Srbije, ali deluje da je pitanje pobednika prvog seta završeno.

Ponovo menja dijagonalu Lavarini, nije mu pomogla prva izmena

20:14 - Raspada se prijem Poljakinja, baš loše igraju u ovom trenutku, Srbija to koristi.

19:14 - Uzelac poentira, bravo za odbranu Branke Tice koja igra fenomenalno!

18:14 - Nesporazum u polju Poljakinja, poentira Tijana, tajmaut Lavarinija.

Menja dijagonalu Lavarini, treba obratiti pažnju na Ščurovsku koja nas je "razbila" u Ligi nacija.

16:13 - Plus tri! Hena Kurtagić pokazuje zašto je najbolji bloker na prvenstvu Evrope!

13:12 - Već peti poen za Tijanu, ovo je veoma bitno za Srbiju.

12:11 - Okreće Srbija, loš prijem Poljske, poentira na mreži Tijana Bošković!

9:10 - Evo i Uzelac, prvi poen Zrenjaninke, topi se prednost Poljske.

8:10 - Tijana prekida niz, dobro je ušla u meč.

7:10 - Serija Poljske se nastavlja.

7:8 - Majstorija tehničara Poljske, Stišjak ostaje bez bloka i rutinski poentira.

7:7 - Upisuje se Tijana, odličan pajp naše reprezentacije.

5:6 - Uspešan čelendž Poljske, smeč Bošković nije dirao blok.

5:5 - Razigrala se Stijšjak, uzima dva poena zaredom odličnim udarcima po paraleli.

4:3 - Kakva razmena! Uzima Srbija veoma dugačak i bitan poen, opet Tica poentira uprkos lošeg dizanja Maje Ognjenović.

3:3 - Bolji je prijem Srbije danas, odma se lakše dolazi do poena, ponovo Tica.

2:2 - Greši Lamkovska, ujednačeno je na početku utakmice.

1:0 - Počeli smo! Srbija uzima prvi poen preko Tice

UOČI MEČA

14.59 - Jedna promena u odnosu na juče, Tica menja Ivanović, igra primača će biti ključna za pobedu.

14.59 - Postava Srbije: Popović, Kurtagić, Uzelac, Tica, Bošković, Ognjenović, Jegdić (L).

14.58 - Prvi sudija biće Rakel Portela, a drugi Bogdan Laurenciju Stoica.

14.54 - Srbija će biti bez Bojane Gočanin koja ima problema sa ložom, tako da će teret biti na iskusnoj Aleksandri Jegdgić koja je jedini libero na raspolaganju Zoranu Terziću.

14.52 - Poljska će početi sa sledećim sastavom: Venerska, Stišjak, Jurčik, Koput, Čirnijanska, Lampkovska i Lišjak (L).

14.48 - Bližimo se početku utakmice, devojke izlaze na teren, slede himne, pa predstavljanje postava i možemo da počnemo!

NAJAVA UTAKMICE

Znaju naše devojke, kao i selektor Terzić da je Srbija juče odigrala daleko ispod očekivanja i svojih mogućnosti. Servis je bio nepostojeći, prijem je bio veoma loš i kada nema osnovnih stvari jasno je da je do pobede nemoguće doći.

To su i rekli nakon meča Tijana Bošković i Zoran Terzić koji su preuzeli odgovornost za poraz od Turske i jasno je da danas čitava ekipa mora odigrati daleko bolje.

Olakšavajuća okolnost je što danas neće čitava hala biti protiv njih, jer je bilo evidentno da ih publika sinoć poremetila tokom većeg dela meča i nisu uspele da se izbore sa vrelim terenom u Istanbulu.

Videćemo kakve će promene Terzić spremiti za ovaj meč, sigurno je da će ih biti i očekujemo daleko bolje izdanje svih devojaka koje će biti silno motivisane da ovoga puta pokažu šta znaju i donesu medalju naciji koja ih uvek pomno prati i srdačno navija za njih.

Što se tiče Poljske, ona je u drugom polufinalu poražena od Italije (1:3) i igrom tokom čitavog turnira je pokazala da nije za potcenjivanje.

Iako su bez najbolje odbojkašice, tehničarke Joane Vološ koja je završila reprezentativnu karijeru, imaju nekoliko veoma kvalitetnih igrača, a listu predvode korektorke Stišjak i Ščurovska, kao i čudo od deteta na mreži, devetnaestogodišnja Maja Koput.

Poljakinje krasi timska igra, odlično ih vodi selektor Lavarini koji je uspeo da ih vrati u samu završnicu Evropskih prvenstava i danas će biti silno motivisane da osvoje prvu medalju za Poljsku na EP još od 2009. kada su na svom terenu zauzele treće mesto.

Što se tiče međusobih duela, ove reprezentacije su već igrale jednom početkom reprezentativne sezone kada je na startu Lige nacija bolja bila Poljska nakon pet veoma zanimljivih setova (17:25, 25:19, 25:18, 22:25, 17:15).

Ako gledamo velika takmičenja, poslednji veoma bitan meč bio je onaj sa Svetskog prvenstva 2022. godine kada je Srbija na putu do zlata bila bolja od Poljske u četvrtfinalu, takođe nakon pet setova (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).

Sve govori da ćemo i danas gledati veoma zanimljivu utakmicu, potencijalno svih pet setova jer su ekipe veoma ujednačene, a mi se nadamo da će naše devojke biti te koje će Istanbul napustiti sa bronzom oko vrata.