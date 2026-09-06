"CILJEVI TREBA DA BUDU BORBA ZA ISTINU O STRADANJU NAŠEG NARODA" Linta: Naša dužnost je da pamtimo zločin u Mirlović polju kod Drniša

NA današnji dan pre 33 godine ubijeno je sedam srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša, a predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da je naša dužnost da pamtimo taj zločin, navodeći da je hrvatsko pravosuđe pristrasno jer je u funkciji opravdanja lažnog mita o Domovinskom ratu.

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- Žrtve su bile starosti od 55 do 86 godina a jedna osoba je teže ranjena. Zločin je 6. septembra 1993. godine počinila zloglasna Deveta bojna 'Rafael Boban' koja je dobila ime po jednom od komandanata Crne legije iz vremena NDH - rekao je Linta, navodi se u saopštenju.

On je podsetio da je Deveta bojna bila u sastavu 114. brigade Hrvatske vojske, a njom je komandovao otvoreni sledbenik ustaškog pokreta Marko Skejo.

- U vreme zločina to područje je bilo pod zaštitom UNPROFOR-a koji nije ništa učinio da zaštiti srpske civile. Za pomenuti zločin, kao i za mnoge druge zločine koje su počinili pripadnici hrvatskih vojnih, paravojnih i policijskih snaga, niko nije odgovorao. To potvrđuje nespornu istinu da Hrvatska živi u mračnoj prošlosti. Hrvatsko pravosuđe je pristrasno, jer je u funkciji opravdanja lažnog mita o Domovinskom ratu prema kojem su Srbi agresori i zločnici, a Hrvati oslobodioci i jedine žrtve - rekao je Linta.

Ističe da je od nacionalnog značaja da Srbija osnuje Memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije.

- Ciljevi treba da budu borba za istinu o stradanju našeg naroda u domaćoj i međunarodnoj javnosti, popis stradalih Srba, popis stratišta gde su ubijani srpski civili i ratni zarobljenici i čuvanje trajnog sećanja na srpske žrtve - naveo je Linta.

(Tanjug)