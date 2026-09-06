„ZAPAMTITE, PRAVIĆE VAM TURISTIČKE TURE NA TOMPSONOVE KONCERTE!“ Vučić zagrmeo: Nikada me na to neće naterati!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je veličanje nacizma i ustaštva, nažalost, postalo potpuno normalno i da nije slučajno ranije rekao kako polako, ali sigurno, postaje normalan pozdrav „Za dom spremni“ i da zbog toga neki više ne šalju uobičajene protestne note.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Vučić je tokom obilaska domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu kod Apatina rekao da će, ako se promeni vlast u Srbiji, biti pravljene turističke ture za odlazak na Tompsonove koncerte.

Odgovarajući na pitanje novinara o tome da li postoji patologija dodvoravanja, rekao je da je, kao što je i belo polje na početku šahovnice ustaško, a ne hrvatsko, postalo potpuno normalno, tako i veličanje nacizma postalo normalno, ali ne za njega i našu državu.

– Za mene ne. Za našu državu ne. Ali je to ono što rade. I kad vam bude došlo do promene vlasti, zapamtite: praviće vam turističke ture da idete na Tompsonove koncerte. Ja neću nikada i nikad me na to neće naterati. Ali vam samo kažem: vidim ja kako to ide, pošto Srbija nikad neće biti dovoljno dobra nekima dok ne postane takva – istakao je Vučić.

Na novinarsku opasku da su se na njegovu izjavu o Tompsonu i pozdravu „Za dom spremni“ nadovezali i hrvatski mediji, rekao je da oni mogu da se nadovezuju i da govore kako je on, Vučić, poludeo, kako je divlji i radi ovo ili ono, ali da nikako neće da napišu šta im je rekao o nacizmu i o tome da je to najgori nacistički pozdrav iz Drugog svetskog rata.

– Nisu, jer neće istinu da saopšte narodu. A ne mogu da kažu da je to što sam rekao laž. Jer je to najgori nacistički pozdrav iz Drugog svetskog rata – „Za dom spremni“. Ne postoji gori. U celom svetu ne postoji gori. E, oni nam to danas prodaju kao patriotizam. I još će da mi pričaju o katarzi. Plenković i Marta Kos da mi drže pridike o katarzi – istakao je Vučić.

Dodao je da nemamo grada ni sela bez spomen-sobe.

Na pitanje da li će ljudi posećivati Spomen-biblioteku u Prigrevici kod Apatina, koju je danas obišao, rekao je da tragovi ostaju.

– I ovo što se danas događa u Srbiji, što vidite, snažan emocionalni izliv oko svega što se zbiva, nije to zbog toga što je Vučić nešto dozvolio, nije, ili zbog toga što je jedan čovek preminuo, ili što će da premine još neko, ili što će ne znam šta da se dogodi. Ne. To je dubinsko osećanje svakog od nas. Lažu nas, varaju nas, proganjaju nas, maltretiraju nas 30 i 40 godina već. Otimaju nam teritoriju, bombarduju zemlju i, pri svemu tome, uvek smo mi krivi. Kad vam ubijaju decu, mi smo krivi. Šta god da se desi, mi smo krivi. Neće to ljudi više da trpe. Zato su ovakve stvari važne, da mogu da podsete i nekoga u budućnosti kroz šta smo prošli, jer će uvek u Srbiji biti ljudi koji imaju obraza i časti da se ne dodvoravaju onima koji bi da nam pričaju o katarzi – istakao je Vučić.

On se upisao u knjigu utisaka ove biblioteke, gde je, kako je rekao, napisao:

– Ponosan sam što sam posetio Spomen-biblioteku u Prigrevici, naučio mnogo o patnji i životu našeg naroda, ali i srećan zbog kulture sećanja koju negujemo. Ljudi u Prigrevici su živi dokaz propasti svih onih koji su želeli uništenje srpskog naroda – napisao je Vučić.

24sedam.rs