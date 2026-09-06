Fudbal

Baksuzi kakvi ne postoje: Junajted vodio do 90+6. minuta, pa doživeo "hladan tuš"! (VIDEO)

Танјуг

06. 09. 2026. u 17:48

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Izabranici Majkla Kerika na drugom uzastopnom gostovanju ostali bez pobede.

Баксузи какви не постоје: Јунајтед водио до 90+6. минута, па доживео хладан туш! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Peter Byrne/PA via AP

Fudbaleri Evertona i Mančester junajteda odigrali su danas u Liverpulu nerešeno 2:2 u trećem kolu Premijer lige.

Gosti iz Mančestera su poveli u 46. minutu golom Brajana Mbeuma, a Tajrik Džordž je u 83. minutu pogodio za izjednačenje.

Mančester je imao novu prednost od 88. minuta posle gola Benjamina Šeška.

Domaći tim je do remija došao u 90+6. minutu pogotkom Ejnslija Mejtlenda Najlsa.

FOTO: Tanjug/Peter Byrne/PA via AP

Everton se nalazi na osmom mestu na tabeli sa pet bodova, dok je Mančester na 11. poziciji sa četiri.

U sledećem kolu, Everton će gostovati Totenhemu, a Mančester će dočekati gradskog rivala Mančester siti.

FOTO: Tanjug/Peter Byrne/PA via AP

PREMIJER LIGA – 3. KOLO

Petak

Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)
/Isak 6,9/

Subota

Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)

/Barns 37, Remzi 88 - Tavernije 9, Tšau 35/

Mančester Siti - Koventri 1:0 (1:0)
/Haland 26/

Notingem Forest - Totenhem 0:0

Brentford - Sanderlend 1:1 (0:0)
/Janelt 57 - Le Fe pen 82/

Brajton - Lids 1:1 (0:1)
/Vušković 71 - Bogl 15/

Fulam - Kristal Palas 2:3 (2:1)

/King 11, Palasios 42 - Mičel 35, 54, Čilvel 77/

Hal - Aston Vila 0:0

Nedelja

Everton – Mančester Junajted 2:2 (0:0)
/Džordž 83, Metjlend Najls 96 – Embuemo 46, Šeško 87/

Arsenal - Čelsi (u toku)

Standings provided by Sofascore

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