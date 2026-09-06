Baksuzi kakvi ne postoje: Junajted vodio do 90+6. minuta, pa doživeo "hladan tuš"! (VIDEO)
Izabranici Majkla Kerika na drugom uzastopnom gostovanju ostali bez pobede.
Fudbaleri Evertona i Mančester junajteda odigrali su danas u Liverpulu nerešeno 2:2 u trećem kolu Premijer lige.
Gosti iz Mančestera su poveli u 46. minutu golom Brajana Mbeuma, a Tajrik Džordž je u 83. minutu pogodio za izjednačenje.
Mančester je imao novu prednost od 88. minuta posle gola Benjamina Šeška.
Domaći tim je do remija došao u 90+6. minutu pogotkom Ejnslija Mejtlenda Najlsa.
Everton se nalazi na osmom mestu na tabeli sa pet bodova, dok je Mančester na 11. poziciji sa četiri.
U sledećem kolu, Everton će gostovati Totenhemu, a Mančester će dočekati gradskog rivala Mančester siti.
PREMIJER LIGA – 3. KOLO
Petak
Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)
/Isak 6,9/
Subota
Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)
Mančester Siti - Koventri 1:0 (1:0)
/Haland 26/
Notingem Forest - Totenhem 0:0
Brentford - Sanderlend 1:1 (0:0)
/Janelt 57 - Le Fe pen 82/
Brajton - Lids 1:1 (0:1)
/Vušković 71 - Bogl 15/
Fulam - Kristal Palas 2:3 (2:1)
Hal - Aston Vila 0:0
Nedelja
Everton – Mančester Junajted 2:2 (0:0)
/Džordž 83, Metjlend Najls 96 – Embuemo 46, Šeško 87/
Arsenal - Čelsi (u toku)
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