Politika

POLITIČAR ĐOKIĆ VETIRAN, A IPAK OSTAJE NA LISTI? Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da "rektor" leti

В.Н.

06. 09. 2026. u 18:06

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BLOKADERI odlučili da vetiraju svoje doskorašnje božanstvo političara Đokića.

ПОЛИТИЧАР ЂОКИЋ ВЕТИРАН, А ИПАК ОСТАЈЕ НА ЛИСТИ? Распад система у студентско-блокадерским редовима, већина гласала да ректор лети

Foto: A.K./ATAImages

Nakon sastanka blokadera političar Đokić je vetiran, te više nije nosilac liste.

Sada je nosilac njegova zamenica doskorašnja Sara el Sarag, ali deo blokadera koji podržava političara Đokića traži "rupu" zahvaljujući kojoj bi Đokić ostao nosilac liste.

Pored imenovanog, vetirani su i Novica Antić, Milo Lompar i Predrag Voštinić.

U narednih 48 časova, blokaderi sa Pravnog fakulteta u Beogradu, će se izjasniti da li je njihova konačna odluka da Đokića zamene Sarom el Sarag, budući da je ona zamena za Đokića, koju su oni predložili.

Među prisutnima na saatanku bio je i blokader Petar Živković, koji je ujedno na predmetnom sastanku predstavio sebe kao neformalnog lidera.

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