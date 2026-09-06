BRAVO DEVOJKE! Vučić: Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je odbojkašicama na evropskoj bronzi.

Foto: Tanjug/AP/Emrah Gurel

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj bronzi! Vaša borbenost i srce na terenu, doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen. Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo, devojke!