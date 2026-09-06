Politika

BRAVO DEVOJKE! Vučić: Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 09. 2026. u 17:27

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je odbojkašicama na evropskoj bronzi.

БРАВО ДЕВОЈКЕ! Вучић: Хвала вам што нашу земљу увек чините поносном и што на најбољи начин показујете како се бори за национални дрес

Foto: Tanjug/AP/Emrah Gurel

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj bronzi! Vaša borbenost i srce na terenu, doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen. Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo, devojke!

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