BRAVO DEVOJKE! Vučić: Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je odbojkašicama na evropskoj bronzi.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj bronzi! Vaša borbenost i srce na terenu, doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen. Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo, devojke!
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