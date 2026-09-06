AMERIKA JE DOBILA VELIKO "NE"! Iranski general ima poruku za svet: Ovo je novi model otpora

IRAN je svetu predstavio novi model otpora, pri čemu će svet u budućnosti biti drugačiji od sveta u prošlosti, a ta razlika će ići u korist iranskog naroda i biće praćena konačnim opadanjem američke moći, izjavio je načelnik Generalštaba iranskih Oružanih snaga, general-major Ali Abdolahi, prenosi danas agencija Tasnim.

Foto Tanjug/Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

Abdolahi je to rekao na sastanku zvaničnika zaduženih za domen "mekog rata", osvrćući se na složene dimenzije, kako je naveo, "sveobuhvatnih zavera protiv Irana".

-Narativ rata i prevazilaženje 'tvrdog vojevanja' predstavljaju veliku veštinu, a neprijatelj danas vodi sveobuhvatni kombinovani, meki i kognitivni rat protiv iranske nacije i države, poručio je iranski general.

Objašnjavajući korene arogancije i pogrešne procene neprijatelja, on je dodao da nacija koja se oslanja na svemoćnog Boga uvek izlazi kao pobednik na terenu.

-Amerikanci više od osamdeset godina nisu čuli negativan odgovor ni od jedne zemlje, a njihovo očekivanje i zabluda uoči napada na Iran bili su u tome da će se ova velika nacija predati, što je lažni san koji se nikada neće ostvariti, ukazao je Abdolahi.

Prema njegovim rečima, cionistički i američki neprijatelji Irana pokušavaju da nadoknade svoje strateške propuste i poraze primenom mekog rata, kognitivnog ratovanja i ekonomskog pritiska, ali Božijom milošću, i uz hrabrost naroda i razboritost državnih zvaničnika, zasigurno neće uspeti u tome.

Abdolahi je istovremeno naglasio potrebu za nacionalnim jedinstvom i angažovanjem svih resursa u ovoj opasnoj kampanji.

-Oružane snage Islamske Republike Iran uspele su da se asimetrično suprotstave američkim i cionističkim agresorima i preuzmu inicijativu u suočavanju sa pretnjama, naveo je on.

Abdolahi je ukazao da će svet budućnosti biti drugačiji od sveta prošlosti, a ta razlika će, kako je naveo, ići u korist iranskog naroda i biće praćena konačnim opadanjem američke moći.

Tanjug

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