AMERIKA JE DOBILA VELIKO "NE"! Iranski general ima poruku za svet: Ovo je novi model otpora
IRAN je svetu predstavio novi model otpora, pri čemu će svet u budućnosti biti drugačiji od sveta u prošlosti, a ta razlika će ići u korist iranskog naroda i biće praćena konačnim opadanjem američke moći, izjavio je načelnik Generalštaba iranskih Oružanih snaga, general-major Ali Abdolahi, prenosi danas agencija Tasnim.
Abdolahi je to rekao na sastanku zvaničnika zaduženih za domen "mekog rata", osvrćući se na složene dimenzije, kako je naveo, "sveobuhvatnih zavera protiv Irana".
-Narativ rata i prevazilaženje 'tvrdog vojevanja' predstavljaju veliku veštinu, a neprijatelj danas vodi sveobuhvatni kombinovani, meki i kognitivni rat protiv iranske nacije i države, poručio je iranski general.
Objašnjavajući korene arogancije i pogrešne procene neprijatelja, on je dodao da nacija koja se oslanja na svemoćnog Boga uvek izlazi kao pobednik na terenu.
-Amerikanci više od osamdeset godina nisu čuli negativan odgovor ni od jedne zemlje, a njihovo očekivanje i zabluda uoči napada na Iran bili su u tome da će se ova velika nacija predati, što je lažni san koji se nikada neće ostvariti, ukazao je Abdolahi.
Prema njegovim rečima, cionistički i američki neprijatelji Irana pokušavaju da nadoknade svoje strateške propuste i poraze primenom mekog rata, kognitivnog ratovanja i ekonomskog pritiska, ali Božijom milošću, i uz hrabrost naroda i razboritost državnih zvaničnika, zasigurno neće uspeti u tome.
Abdolahi je istovremeno naglasio potrebu za nacionalnim jedinstvom i angažovanjem svih resursa u ovoj opasnoj kampanji.
-Oružane snage Islamske Republike Iran uspele su da se asimetrično suprotstave američkim i cionističkim agresorima i preuzmu inicijativu u suočavanju sa pretnjama, naveo je on.
Abdolahi je ukazao da će svet budućnosti biti drugačiji od sveta prošlosti, a ta razlika će, kako je naveo, ići u korist iranskog naroda i biće praćena konačnim opadanjem američke moći.
Tanjug
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