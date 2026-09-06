Ovo niko nije očekivao: Pogledajte kako izgledaju tribine Marakane pola sata pred derbi! (VIDEO)
Zvezda dočekuje Partizan od 19 časova.
Crvena zvezda u 180. Večiti derbi ulazi sa osam bodova više od crno-belih, koji su tek na 12. mestu superligaške tabele.
Zbog toga su izabranici Alberta Rijere apsolutni favoriti protiv čete Saše Ilića, kojoj se daju male šanse da osvoje bod(ove) u današnjem okršaju.
Očekivalo se da će zvezdaši, uprkos lošim rezultatima na evropskoj sceni, ispuniti stadion "Rajko Mitić", naročito zbog velike bodovne prednosti.
Međutim, to se po svoj prilici neće desiti, jer pogledajte kako su izgledale tribine nekadašnje Marakane pola časa pre početka utakmice:
Pravdu u današnjem meču deliće Nenad Minaković iz Novog Sada.
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