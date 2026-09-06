KRVAVA ESKALACIJA: Više od 140 mrtvih u Jemenu – regionalni sukob gura zemlju u novi ratni haos

VIŠE od 140 osoba poginulo je u sukobima između jemenskih provladinih snaga i proiranskih Huta na jugozapadu Jemena, naveli su danas izvori obe strane.

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Dva vojna zvaničnika iz snaga koje podržava Saudijska Arabija navela su da je poginulo 84 njihovih pripadnika, dok je ubijeno i 57 pobunjenika Huta, preneo je Figaro.

U Jemenu je u julu ponovo pokrenut rat, čime je postao poslednja zemlja koja je uvučena u regionalni sukob izazvan američko-izraelskom ofanzivom na Iran krajem februara, navodi list.

Na meti udara koji se pripisuju Rijadu tada su se našli aerodrom u Sani, koji drže Huti, a gde je Iran poslao avion sa pobunjeničkom delegacijom bez traženja dozvole od Saudijskog kraljevstva, koje kontroliše jemenski vazdušni prostor.

Huti su potom objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli da ciljaju njene brodove i infrastrukturu na njenoj teritoriji, uključujući i rafineriju, podsetio je Figaro.

(Tanjug)