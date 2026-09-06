KRVAVA ESKALACIJA: Više od 140 mrtvih u Jemenu – regionalni sukob gura zemlju u novi ratni haos
VIŠE od 140 osoba poginulo je u sukobima između jemenskih provladinih snaga i proiranskih Huta na jugozapadu Jemena, naveli su danas izvori obe strane.
Dva vojna zvaničnika iz snaga koje podržava Saudijska Arabija navela su da je poginulo 84 njihovih pripadnika, dok je ubijeno i 57 pobunjenika Huta, preneo je Figaro.
U Jemenu je u julu ponovo pokrenut rat, čime je postao poslednja zemlja koja je uvučena u regionalni sukob izazvan američko-izraelskom ofanzivom na Iran krajem februara, navodi list.
Na meti udara koji se pripisuju Rijadu tada su se našli aerodrom u Sani, koji drže Huti, a gde je Iran poslao avion sa pobunjeničkom delegacijom bez traženja dozvole od Saudijskog kraljevstva, koje kontroliše jemenski vazdušni prostor.
Huti su potom objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli da ciljaju njene brodove i infrastrukturu na njenoj teritoriji, uključujući i rafineriju, podsetio je Figaro.
(Tanjug)
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