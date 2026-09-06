VUČIĆ: Danas razgovaram sa prijateljima iz Austrije i Nemačke o nastavku napretka Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je radni vikend, nakon posete Zapadnobačkom okrugu, nastavio razgovarajući sa prijateljima iz Austrije i Nemačke o tome kako da Srbija nastavi da napreduje i privlači uspešne ljude i velike kompanije.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

-Posle sadržajnog dana u Zapadnobačkom okrugu, radni vikend nastavljam sa prijateljima iz Austrije i Nemačke. Dobra prilika da razgovaramo o novim idejama, poslovima i ulaganjima, ali i o svemu što možemo zajedno da uradimo kako bi Srbija nastavila da napreduje i privlači uspešne ljude i velike kompanije. Mnogo posla i dobrih razgovora za Srbiju, naveo je Vučić u objavi na svom Instagram profilu @buducnostsrbijeav.

Kako se vidi na slikama, među gostima su i bivši kancelar Austrije Sebastijan Kurc i biviši evropski komesar za proširenje Johanes Han.

Tanjug