Fudbal

Predsednik FSS stigao Večiti derbi: Evo ko je dočekao DŽajića ispred Marakane!

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 18:20

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Treća Zvezdina zvezda prisustvovaće najvećoj utakmici srpskog fudbala.

Председник ФСС стигао Вечити дерби: Ево ко је дочекао Џајића испред Маракане!

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Broje se minuti do početka 180. Večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

Branilac titule dočekuje crno-bele u osmom kolu Superlige Srbije, a idealno vreme privuklo je veliki broj poznatih ličnosti na stadionu "Rajko Mitić".

U loži nekadašnje Marakane biće i predsednik FSS i treća Zvezdina legenda, proslavljeni Dragan Džajić, koji je stigao na najveći srpski stadion.

Po dolasku na spektakl, njega je ispred stadiona sačekao Boško Đurovski, još jedna legenda Crvene zvezde i član Upravnog odbora najtrofejnijeg srpskog kluba.

Pogledajte kako je izgledao taj trenutak:

Utakmica Crvena zvezda - Partizan počinje u 19 časova, domaćin ima 15 bodova, čak sedam više od gostiju iz Humske.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona 

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