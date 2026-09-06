Predsednik FSS stigao Večiti derbi: Evo ko je dočekao DŽajića ispred Marakane!
Treća Zvezdina zvezda prisustvovaće najvećoj utakmici srpskog fudbala.
Broje se minuti do početka 180. Večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.
Branilac titule dočekuje crno-bele u osmom kolu Superlige Srbije, a idealno vreme privuklo je veliki broj poznatih ličnosti na stadionu "Rajko Mitić".
U loži nekadašnje Marakane biće i predsednik FSS i treća Zvezdina legenda, proslavljeni Dragan Džajić, koji je stigao na najveći srpski stadion.
Po dolasku na spektakl, njega je ispred stadiona sačekao Boško Đurovski, još jedna legenda Crvene zvezde i član Upravnog odbora najtrofejnijeg srpskog kluba.
Pogledajte kako je izgledao taj trenutak:
Utakmica Crvena zvezda - Partizan počinje u 19 časova, domaćin ima 15 bodova, čak sedam više od gostiju iz Humske.
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