Fudbal

Na dan Večitog derbija: Zvezda dovela igrača, kojeg je klub oterao zbog Ratka Mladića!

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 17:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Novo ime stiglo na Marakanu.

На дан Вечитог дербија: Звезда довела играча, којег је клуб отерао због Ратка Младића!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda dočekuje Partizan od 19 časova, u 180. Večitom derbiju, koji će se igrati u osmom kolu Superlige.

Na dan najveće srpske fudbalske svetkovine, branilac titule je povukao iznenadan potez i angažovao još jednog čuvara mreže.

Na Marakanu je stigao  Veljko Vučetić, momak rođen 2011. godine, koji je nedavno dobio otkaz od strane Akademije FK Sarajevo, zbog toga što je njegov otac veličao preminulog Ratka Mladića. Sada je reagovala Crvena zvezda, prenosi "Mocart sport". 

Reč je o tinejdžeru koji ima samo 15 godina i bio je veliki talenat Sarajlija, bio je budućnost tima sa stadiona "Asim Ferhatović Hase" i puštali ga da trenira sa seniorskim timom. Nadali su se da će biti novo veliko ime ovog kluba, ali, sve se promenilo zbog stava njegovog oca.

Foto: Akademija FK Sarajevo

Stariji Vučetić je objavio sledeću poruku:

- Hvala za sve, generale - uz hešteg posvećen pokojnom generalu Mladiću, a onda su se u Sarajevu odmah podigli i ova ekipa je jednostavno morala da se zahvali jednom od najtalentovanijih u omladinskoj školi.

Zbog toga je Veljko dobio otkaz, ali sada je Zvezda spremmna da ga angažuje. Naravno, mlađi Vučetić mora najpre da prođe probu, a onda i stavi potpis na vernost crveno-belima koji su ovo svakako želeli da urade, jer je njegovo ime već dugo vremena u "notesu" kod skauta omladinske škole.

Sada će bar Vučetić na miru moći da se sprema za mnogo ozbiljnija dela i da se fokusira na fudbal. Podsetimo, Crvena zvezda u seniorskom pogonu raspolaže sa četvoricom golmana, a to su: Mateus Magalješ, Vuk Draškić, Ivan Guteša i najmlađi Savo Radanović.

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"