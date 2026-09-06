Na dan Večitog derbija: Zvezda dovela igrača, kojeg je klub oterao zbog Ratka Mladića!

Novo ime stiglo na Marakanu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda dočekuje Partizan od 19 časova, u 180. Večitom derbiju, koji će se igrati u osmom kolu Superlige.

Na dan najveće srpske fudbalske svetkovine, branilac titule je povukao iznenadan potez i angažovao još jednog čuvara mreže.

Na Marakanu je stigao Veljko Vučetić, momak rođen 2011. godine, koji je nedavno dobio otkaz od strane Akademije FK Sarajevo, zbog toga što je njegov otac veličao preminulog Ratka Mladića. Sada je reagovala Crvena zvezda, prenosi "Mocart sport".

Reč je o tinejdžeru koji ima samo 15 godina i bio je veliki talenat Sarajlija, bio je budućnost tima sa stadiona "Asim Ferhatović Hase" i puštali ga da trenira sa seniorskim timom. Nadali su se da će biti novo veliko ime ovog kluba, ali, sve se promenilo zbog stava njegovog oca.

Foto: Akademija FK Sarajevo

Stariji Vučetić je objavio sledeću poruku:

- Hvala za sve, generale - uz hešteg posvećen pokojnom generalu Mladiću, a onda su se u Sarajevu odmah podigli i ova ekipa je jednostavno morala da se zahvali jednom od najtalentovanijih u omladinskoj školi.

Zbog toga je Veljko dobio otkaz, ali sada je Zvezda spremmna da ga angažuje. Naravno, mlađi Vučetić mora najpre da prođe probu, a onda i stavi potpis na vernost crveno-belima koji su ovo svakako želeli da urade, jer je njegovo ime već dugo vremena u "notesu" kod skauta omladinske škole.

Sada će bar Vučetić na miru moći da se sprema za mnogo ozbiljnija dela i da se fokusira na fudbal. Podsetimo, Crvena zvezda u seniorskom pogonu raspolaže sa četvoricom golmana, a to su: Mateus Magalješ, Vuk Draškić, Ivan Guteša i najmlađi Savo Radanović.

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