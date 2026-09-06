Hena Kurtagić posle bronze: "Ovo je tek početak, biće još medalja!"

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije završila je Evropsko prvenstvo osvajanjem bronzane medalje. Srpske odbojkašice su u borbi za treće mesto savladale Poljsku rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 25:19, 15:25 i 25:18.

Foto Nikola Skenderija

Posle bolnog poraza od Turske u polufinalu, Srbija je uspela da pronađe snagu i na najbolji način završi turnir. Jedna od igračica koja je posebno emotivno doživela osvajanje odličja bila je Hena Kurtagić, koja je nakon susreta govorila za Arenu Sport.

Mlada srpska odbojkašica nije krila zadovoljstvo zbog medalje, posebno jer je za nju ovo prvo odličje osvojeno u reprezentativnom dresu.

„Naravno da mi je žao što juče nismo uspele da izborimo finale, ali moramo da gledamo napred. Pokazale smo koliko smo borbene i koliko možemo posle jednog teškog poraza. Presrećna sam što smo danas pobedile. Meni, ali i velikom broju devojaka, ovo je prva medalja sa Srbijom. Verujem da će ih u budućnosti biti još mnogo“, poručila je Kurtagić.

Srbija je protiv Poljske opravdala ulogu favorita, a Kurtagić je istakla da je upravo zbog toga pritisak pred meč bio dodatno izražen.

„Ne bih rekla da smo bile toliko bolje da je pobeda bila unapred upisana, ali smatram da imamo veći kvalitet. Zbog toga je pritisak bio još veći, jer smo znale da moramo da pobedimo. Na kraju smo pokazale karakter i uspele da dođemo do medalje.“

Kurtagić je turnir završila i sa individualnim priznanjem, pošto je izabrana za najboljeg srednjeg blokera Evropskog prvenstva. Ipak, za nju je lični uspeh tek deo priče.

„Sve to je rezultat timskog rada. Da nismo osvojile medalju, ne bi bilo ni tog individualnog priznanja. Najvažnije mi je što smo zajedno došle do bronze. Nagrada jeste individualna, ali medalja pripada celoj ekipi“, zaključila je Kurtagić.