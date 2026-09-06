Fudbal

Haos pred derbi: "Delije" i "grobari" se gađali bakljama, evo kako je sve izgledalo! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 18:09

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Nemile scene uoči spektakla na "Marakani".

Хаос пред дерби: Делије и гробари се гађали бакљама, ево како је све изгледало! (ВИДЕО)

Foto: Pedja Milosavljevic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se u 180. Večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić".

Utakmica osmog kola Superlige Srbije počinje u 19 časova, ali pred okršaj najvećih klubova sa ovih prostora nije moglo da prođe bez navijačkih incidenata.

Večiti derbi ne može da prođe bez "peckanja", ali i sukoba navijača, što je bio slučaj i ovoga puta, pošto su "grobari" navodno gađali navijače Crvene zvezde bakljama. Incident se pojavio na društvenim mrežama, a na snimku se vide navijači Partizana kako prolaze pored Marakane.

Sa druge strane dobacuju "delije" i pevaju uvredljivu pesmu na račun "grobara". U tim momentima je proletelo i nekoliko baklji, kojima su očigledno "delije" gađale "grobare", koji su prolazili ka svojoj tribini na jugu Marakane.

Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo:

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