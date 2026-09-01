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Košarkaš joj ponudio 15 miliona evra za intimne odnose, ona rekla "ne"

М.М.

01. 09. 2026. u 16:12

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Inače, do sada je zaradila preko 100 miliona evra

Кошаркаш јој понудио 15 милиона евра за интимне односе, она рекла не

Foto: Instagram/sophieraiin

Sofi Rejn, mlada Amerikanka rođena 2004. godine, postala je jedna od najkontroverznijih figura današnjice, uspevši da spoji nespojivo - enormnu zaradu na platformi za odrasle „OnlyFans“ i čvrsto zastupanje narativa o sopstvenoj nevinosti i hrišćanskim vrednostima.

Od bivše konobarice do vlasnice internet carstva čija se vrednost procenjuje na više od 100 miliona dolara, Sofi Rejn je pažnju svetskih medija privukla tvrdnjom da je, uprkos provokativnom sadržaju koji objavljuje, i dalje đevica. Ovaj paradoksalni brend dostigao je vrhunac kada je javno otkrila da je odbila ponudu neimenovanog NBA košarkaša koji joj je nudio neverovatnih 15 miliona dolara za prvo intimno iskustvo.

U razgovoru za medije ispred elitnog kluba na Beverli Hilsu, Rejn je potvrdila da je ponuda bila stvarna, ali da je bez razmišljanja rekla "ne".

Ne želim nikome da uništim karijeru, ali to se dogodilo. On je u košarkaškom timu, a nakon što sam ga odbila, prekinuo je svaki kontakt. Želim da pokažem da možete biti uspešni, privlačni i seksi, a da istovremeno ostanete rezervisani i verni sebi – izjavila je mlada influenserka, dodajući da svoju popularnost duguje upravo tome što „nije superseksualna“ i što želi da inspiriše druge devojke da se ne stide svoje nevinosti.

Njen poslovni model očigledno donosi rezultate – procenjuje se da godišnje prihoduje oko 40 miliona dolara, uglavnom kroz pretplate na fotografije u bikiniju, čime je izgradila finansijsku nezavisnost koja joj omogućava da diktira sopstvena pravila u industriji.

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