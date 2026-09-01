Veliki udarac za Makabi: Povredio se jedan od najboljih igrača!

KOŠARKAŠ Makabija Džimi Klark odsustvovaće do tri nedelje van terena zbog povrede butnog mišića, saopštio je ovog utorka klub iz Tel Aviva.

FOTO: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Ovaj 25-godišnjak se povredio tokom jučerašnjeg treninga kluba iz Tel Aviva. U saopštenju "ponosa Izraela" se navodi da je američki igrač tokom dana bio na dodatnim lekarskim pregledima na kojima je utvrđeno da je doživeo delimičnu rupturu butnog mišića.

Klark je prošle sezone za Makabi u Evroligi prosečno beležio 9,5 poena, 4,3 asistencije, 1,8 skokova i 1,3 ukradene loptu po meču.

Košarkaši Makabija će 24. septembra u prvom kolu nove sezone u Evroligi gostovati ekipi Asvela.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

