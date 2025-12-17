ŽELJKO OBRADOVIĆ BEZ POSLA: Doskorašnji trener Partizana neće sada preuzeti ni jedan klub
Nekadašnji trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da do kraja juna neće da preuzme nijedan klub.
Obradović je 26. novembra podneo ostavku na mesto trenera Partizana. On je imao ugovor sa "crno-belima" do juna 2026. godine.
"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću da radim ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne nameravam da razmatram nikakav predlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi", navodi se u izjavi Obradovića, koju je preneo grčki ERT Njuz (ERTNews).
Obradović (65) je pored Partizana u klupskoj karijeri trenirao Huventud, Real, Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče. On je u karijeri osvojio devet titula klupskog šampiona Evrope.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
UB DOMAĆIN ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: KSS organizuje basket 3x3 turnir kakav viđen nije
18. 12. 2025. u 19:25
SADA JE SVE JASNO: Aleksandar Komarov najbolji rvač Srbije u 2025. godini
18. 12. 2025. u 19:10
RADUNOVIĆ MENjA SREDINU: Član Serije B želi da dovede Srbina
18. 12. 2025. u 18:55
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)