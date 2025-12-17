ŽELJKO OBRADOVIĆ BEZ POSLA: Doskorašnji trener Partizana neće sada preuzeti ni jedan klub

Nekadašnji trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da do kraja juna neće da preuzme nijedan klub.

FOTO: M. Vukadinović

Obradović je 26. novembra podneo ostavku na mesto trenera Partizana. On je imao ugovor sa "crno-belima" do juna 2026. godine.

"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću da radim ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne nameravam da razmatram nikakav predlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi", navodi se u izjavi Obradovića, koju je preneo grčki ERT Njuz (ERTNews).

Obradović (65) je pored Partizana u klupskoj karijeri trenirao Huventud, Real, Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče. On je u karijeri osvojio devet titula klupskog šampiona Evrope.

