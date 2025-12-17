Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ BEZ POSLA: Doskorašnji trener Partizana neće sada preuzeti ni jedan klub

17. 12. 2025. u 21:04

Nekadašnji trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da do kraja juna neće da preuzme nijedan klub.

Obradović je 26. novembra podneo ostavku na mesto trenera Partizana. On je imao ugovor sa "crno-belima" do juna 2026. godine.

"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću da radim ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne nameravam da razmatram nikakav predlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi", navodi se u izjavi Obradovića, koju je preneo grčki ERT Njuz (ERTNews).

Obradović (65) je pored Partizana u klupskoj karijeri trenirao Huventud, Real, Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče. On je u karijeri osvojio devet titula klupskog šampiona Evrope.

