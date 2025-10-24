PROMOCIJA LEPOTE SPORTA I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA : Dugoprugaši obeležili dva atletska vikenda u Novom Sadu i Apatinu

POPULARNOST najzahtevnije i najteže atletske discipline, kojom se po pravilu završavaju Olimpijske igre, potvrđena je i na „33. Novosadskom maratonu“ i „29. Apatinskom Dunavskom polumaratonu“, manifestacijama koje su okupile veliki broj učesnika sa svih meridijana i ponele epitet najznačajnijih atletskih događaja u oktobru.

S.B.

Jednako tako, trke dugoprugaša, koje su obeležile dva sportska vikenda, pratili su neposredno i brojni rekreativci, kao učesnici ali i publika uz stazu. Oni su davali dodatni, naglašeni ton i poseban ritam sportskom spektaklu u oba grada i doprineli masovnosti događaja.

Novosadski maraton Novosadski maraton

Na 33. Novosadskom maratonu, održanom 12. oktobra, učestvovalo je 1.775 dugoprugaša iz 25 zemalja sa svih kontinenata. Pobedio je Nikolaj Svortsov, dugoprugaš iz Rusije, koji je stazu dugu 42 kilometra i 195 metara, pretrčao za dva časa, 54 minuta i 40 sekundi. Drugoplasirani je Marko Božić, pripadnik Vojske Srbije, rezultatom 2:58:13 a treći je Ondrej Tkač iz Češke, rezultatom 2:59:31.

Dunavski apatinski polumaraton Apatin : Pobednica Tinda Sabo prima medalju i diplomu od Gorana Čegara

U konkurenciji dama, pobedila je Beograđanka, Tamara Jakuš, koja je stazu maratona pretrčala za tri časa, 43 minuta i 34 sekunde, druga je Ruskinja, Marina Sotnjikova, 3:46:48 a treća Sanja Šovljakov iz Veternika, 3:55:43.

- Novosadski maraton već više od tri decenije okuplja i inspiriše ljude sa svih krajeva sveta- kaže Tatjana Medved, članica Gradskog veća za sport i omladinu Novog Sada.- Ta trka je ponos našeg grada i svrstana je kao jedna od najznačajnijih atletskih manifestacija. Sport u Novom Sadu nije samo takmičarski rezultat već je to energija naše zajednice koja doprinosi kvalitetu života svih građana kao jedan od strateških stubova razvoja.

Apatinski dunavski polumaraton Start u Apatinu

Apatinski Dunavski polumaraton, 29. po redu, održan nedelju dana kasnije, 19. oktobra, uz učešće više od 700 takmičara iz 12 zemalja po svemu je poprimio odlike atletskog spektakla i po oceni aktera, premašio sva očekivanja trkača i trkačke zajednice. Po rečima prvog operativca manifestacije, našeg sjajnog dugoprugaša, Gorana Čegara, svi akteri su zajedno načinili najbolji uvod za dogodine, kada će Apatinski Dunavski polumaraton obeležiti jubilej, tri decenije postojanja.

Apatinskim ulicama po izuzetno lepom i sunčanom vremenu više od 700 takmičara i takmičarki je uspešno savladalo deonice na 21, 097 kilometara. U polumaratonskoj trci u muškoj konkurenciji 310 učesnika, u krajnje neiizvesnom finišu slavio je domaći predstavnik, Đuro Borbelj sa rezultatom jedan čas, devet minuta i 49 sekundi, ispred drugoplasiranog Žarka Jovanovića iz AK Doboj (1:09:51) i trećeplasiranog takmičara iz Rusije, Igora Ručnikova (1:11:20).

Apatinski dunavski polumaraton Najbolje štafete u konkurenciji dama

U ženskoj konkurenciji, zabeležena je ubedljiva pobeda takmičarke iz Mađarske, olimpijke Tinde Sabo (1:23:00), ispred takmičarke iz Rusije, Marije Ručnikove (1:28:20) i trećeplasirane Nevene Matović iz Beograda kojoj je to bio debitantski polumaraton (1:34:12).

-Izuzetno sam srećan i zadovoljan da je manifestacija nastavila svoju tradiciju i da smo na najbolji način prezentovali zdrav način života, lepotu sporta i rekreacije, multikulturalnost, toleranciju, humanost na delu koju baštinomo već evo, tri decenije. Raduje veliki broj trkača iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i država iz regiona koji su odabrali Apatinski Dunavski polumaraton za svoju destinaciju i učinili naš događaj još boljim. Bilo je na stotine pozitivnih komentara učesnika i posmatrača koji su naš događaj ocenili najvišim ocenama i istakli da je prevazišao sva očekivanja. Nije bio samo sportska manifestacija već i turistički, zabavni, rekreativni i humanitarni karakter od značaja za promociju naše lokalne sredine, naše države i za promociju pravih vrednosti. Takođe, nasupio je veliki broj učesnika iz Apatina i rekordan broj dece u humanitarnoj trci a zahvalnost organizatora ide i na račun svih građana Apatina koji su u velikoj meri izašli na ulice i podržali naše trkače- kaže Čegar.

MALIŠANI

NA 33. Novosadskom maratonu, bilo je više disciplina. Pored glavne trke na 42 kilometra i 195 metara, kao i trke na 25, 10 i 5 kilometara za rekreativce i građane su organizovane laganije , manje zahtevne aktivnosti, šetnje, dok su najmlađi učestvovali u posebnim programima, od trke puzećih beba, trke predškolaraca i osnovnoškolskog uzrasta, do tradicionalnog takmičenja kornjača na 4,2 metra- kaže Dimitrije Dolga, direktor Novosadskog maratona.

PODRŠKA APATINCIMA

Tehnički organizator Apatinskog Dunavskog polumaratona bio je je Atletski klub Apatin, pokrovitelji trke Srpski atletski Savez, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine i Opština Apatin.

Manifestaciju su takođe podržali i pružili su nesebičnu pomoć Pokrajinski sekretarijat za turizam i privredu, Turistička organizacija Apatina, kao i firme i predueća iz Užica, Požarevca, Subotice, Apatina, Beograda, Sombora...

ROKERI UZ MARATONCE

Uz glavnu, polumaratonsku trku u Apatinu su održane i trke na 10 kilometara, u kojoj je, zanimljivo je, nastupilo petoro rođene braće Narančić iz Atletskog kluba Otočac iz Hrvatske,

zatim trka nordijsko hodanje, štafetne trke u muškoj, ženskoj i miks kokrenciji...

- Ove godine oboren je broj štafeta, 57 ukupno je nastupilo u trci. Trkače su u zoni starta i cilja zabavljali tamburaški orkestar Dunavski biseri i legendarna apatinska rok grupa Prljavi Romeo koji su podizali atmosferu do vrhunca. Za podršku učesnicima manifestacije na preko deset punktova duž cele trase organizovana je muzika za čiju produkciju su

bili zaduženi lokalni di džejevi koji su pustali različite žanrove, dok je na prostoru kod fontane i ove godine velika pozitivna energija pružana živom rok svirkom grupa Krvava Meri iz Apatina koji su bili uz trkače u važnim trenucima- kaže Čegar.