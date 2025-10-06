Ostali sportovi

RADNIČKI ČEKA JADRAN: Sutra se nastavlje Premijer Regionalna liga za vaterpoliste, a Kragujevčani u sredu igraju sa Novljanima

Slobodan Krstović

06. 10. 2025. u 11:43

UTAKMICOM Budućnost - Primorac u Podgorici sutra se nastavlja premijer Regionalna liga za vaterpoliste. Derbi kola je u sredu, kada će Radnički u Kragujevcu ugostiti hercegnovski Jadran. Tačku na drugo kolo u četvrtak stavljaju Crvena zvezda i Šabac.

РАДНИЧКИ ЧЕКА ЈАДРАН: Сутра се наставље Премијер Регионална лига за ватерполисте, а Крагујевчани у среду играју са Новљанима

Viktor Rašović Foto M. Vukadinović

DRUGO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, utorak: Budućnost - Primorac (18.00). Sreda: Radnički - Jadran HN (19.00), Partizan - Novi Beograd (19.00). Četvrtak: Crvena zvezda - Šabac (13.30).

TABELA: Radnički 3, Jadran HN 3, Novi Beograd 3, Šabac 3, Primorac 0, C. zvezda 0, Partizan 0, Budućnost 0 bodova.

