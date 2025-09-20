NOKAUT SA NOVIM SELEKTOROM: Rukometašice Srbije u prijateljskom meču u Poljskoj izgubile od domaće selekcije

ŠPANAC Hose Ignasio Prades će svoj prvi meč na klupi rukometašica Srbije pamtiti po porazu.

Foto: Profimedia

Naše dame su u prijateljskoj utakmici u Gnieznom izgubile od Poljske – 26:30 (16:11). Obe selekcija sastaće se i danas (14.00),ali iza zatvorenih vrata, bez prisustva publike.

Srpkinje su odlično igrale u prvom delu, vodile su sa nekoliko golova razlike, na odmor otišle sa plus pet. Međutim, u nastavku druga slika na terenu, Poljakinje su zaigrale agresivnije i kada su preokrenule na 19:18 vođstvo nisu ispuštale do kraja.

Najefikasnije u našem timu bile su Jovović sa 6, Garović sa 5, Skrobić sa 4 i Janjušević sa 3 gola.