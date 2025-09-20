NOKAUT SA NOVIM SELEKTOROM: Rukometašice Srbije u prijateljskom meču u Poljskoj izgubile od domaće selekcije
ŠPANAC Hose Ignasio Prades će svoj prvi meč na klupi rukometašica Srbije pamtiti po porazu.
Naše dame su u prijateljskoj utakmici u Gnieznom izgubile od Poljske – 26:30 (16:11). Obe selekcija sastaće se i danas (14.00),ali iza zatvorenih vrata, bez prisustva publike.
Srpkinje su odlično igrale u prvom delu, vodile su sa nekoliko golova razlike, na odmor otišle sa plus pet. Međutim, u nastavku druga slika na terenu, Poljakinje su zaigrale agresivnije i kada su preokrenule na 19:18 vođstvo nisu ispuštale do kraja.
Najefikasnije u našem timu bile su Jovović sa 6, Garović sa 5, Skrobić sa 4 i Janjušević sa 3 gola.
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
