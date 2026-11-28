Košarkaši San Antonio Sparsa plasirali su se u četvrtfinale NBA kupa nakon spektakularnog preokreta protiv Los Anđeles Lejkersa. Teksašani su na svom parketu nadoknadili 20 poena zaostatka i slavili rezultatom 99:96, čime su obezbedili poslednju kartu za završnicu takmičenja.

FOTO: Printskrin/Iks/HaterReport

Veliki derbi dve vodeće ekipe Zapadne konferencije doneo je uzbudljivu završnicu, ali i neprijatne scene po poslednjem sudijskom zvižduku. U centru pažnje našao se Luka Dončić, koji je imao raspravu sa jednim od navijača domaćeg tima.

Prema navodima iz izveštaja sa utakmice, Slovenac je na putu ka tunelu dobacio predmet koji je pogodio suprugu jednog navijača San Antonija. Pretpostavlja se da je reč o znojnici. Kada mu je navijač nešto dobacio, Dončić se vratio kako bi uzeo predmet, a tom prilikom došlo je do odgurivanja i kratkog komešanja. Situacija se ubrzo smirila, bez ozbiljnijeg incidenta.

Luka Doncic threw something and hit a fan’s wife and the fan PUSHED Luka 😳🍿 https://t.co/pt6gh5Dy1i — Hater Report (@HaterReport) November 28, 2026

SPARSI SE VRATILI IZ MINUSA OD 20 POENA

Dončić je utakmicu završio sa 31 poenom, šest skokova i osam asistencija, ali ni njegov učinak nije bio dovoljan da Lejkersi izbegnu poraz.

Gosti iz Los Anđelesa odlično su otvorili susret i krajem prve četvrtine stekli prednost od 27:14. Dominaciju su nastavili i u drugoj deonici, kada su stigli do velikih 43:23. Na poluvreme su otišli sa vođstvom od 54:38 i činilo se da imaju potpunu kontrolu nad utakmicom.

Ipak, nastavak je doneo potpuno drugačiju sliku. San Antonio je postepeno topio prednost gostiju, a ključni trenutak dogodio se tokom treće četvrtine, kada su domaći napravili seriju 14:2 i stigli do izjednačenja (68:68).

Od tog trenutka Sparsi su preuzeli inicijativu i tokom poslednjih 12 minuta održavali prednost. Lejkersi nisu uspeli da pronađu odgovor na nalet domaćina, pa je San Antonio na kraju stigao do velike pobede.

Najzaslužniji za trijumf bio je Stefon Kesl sa 26 poena, četiri skoka i devet asistencija, dok je Viktor Vembanjama dodao 25 poena i 16 skokova.

Uz Dončića, u redovima Lejkersa najefikasniji je bio Ostin Rivs sa 21 poenom i osam skokova.

Ovim trijumfom San Antonio je stigao do učinka od 16 pobeda i četiri poraza i preuzeo prvo mesto na Zapadu. Lejkersi su sada na skoru 15-4.

Sparsi su tako spojili veliki rezultat u NBA kupu sa pobedom nad direktnim konkurentom u konferenciji, dok će se o Dončićevom incidentu sa navijačem sigurno još govoriti.