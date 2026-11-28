Fudbaleri Partizana nemaju mnogo vremena za osvrt na neprijatan poraz od Mačve, pošto ih već očekuje nova prvenstvena obaveza. Crno-beli će na svom terenu ugostiti Radnički iz Niša, sa ciljem da prekinu rezultatski pad i vrate se na pobednički kolosek.

FOTO: FK Partizan

Ekipa Aleksandra Stanojevića doživela je prvi poraz od povratka iskusnog stručnjaka na klupu, pošto je Mačva slavila u Humskoj i dodatno produbila krizu crno-belih. Partizan se trenutno nalazi u donjem delu tabele, zbog čega mu je svaki naredni meč izuzetno važan.

Sa druge strane, ni Nišlijama ne cvetaju ruže. Radnički prolazi kroz težak period i nalazi se u donjem delu superligaškog poretka, pa će gostovanje u Beogradu predstavljati veliki izazov za ekipu Nikole Drinčića.

Zanimljivo je da je Stanojević upravo protiv Radničkog imao svoju prvu utakmicu nakon povratka u Partizan, u zaostalom prvenstvenom susretu. Sada će ponovo odmeriti snage sa Nišlijama, ali ovog puta pred domaćim navijačima i sa imperativom osvajanja bodova.

Crno-beli će imati ulogu favorita, ali će morati da pokažu mnogo više nego u prethodnom susretu sa Mačvom ukoliko žele da izbegnu novo neprijatno iznenađenje.

Utakmica Partizan – Radnički Niš igra se od 18.30 časova, uz direktan prenos na televiziji Arena Sport Premium 1.