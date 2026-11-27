Ovaj momak baš nema sreće: Nova povreda Musijale
Novi problemi za mladog fudbalera Bajerna. Džamal Musijala povredio je butni mišić desne noge zbog čega će morati da napravi pauzu.
- Džamal Musijala zadobio povredu mišića. Medicinska služba FK Bajern dijagnostikovala je u petak Musijali povredu mišića desne butine. To znači da će Musijala biti van terena do daljnjeg. Ozdravi brzo, Džamale - stoji u objavi Bajerna.
Mediji su preneli da će nemački vezista pauzirati najmanje šest nedelja.
Musijala već mesecima ima zdravstvenih neuroloških problema, zbog čega mu je i karijera dovedena u pitanje.
Preporučujemo
DRAMA NA MUNDIJALU: Fudbaler iznet sa terena na nosilima posle teškog sudara!
27. 11. 2026. u 18:27
MVP TRKA U NBA SE ZAHUKTAVA: Nikola Jokić sve bliži vrhu
27. 11. 2026. u 17:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
MVP TRKA U NBA SE ZAHUKTAVA: Nikola Jokić sve bliži vrhu
NBA liga objavila je četvrti ovosezonski presek kandidata za MVP priznanje, a Nikola Jokić nastavlja da napreduje na listi najboljih. Srpski centar Denvera trenutno zauzima četvrtu poziciju u trci za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone.
27. 11. 2026. u 17:46
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)