Novi problemi za mladog fudbalera Bajerna. Džamal Musijala povredio je butni mišić desne noge zbog čega će morati da napravi pauzu.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

- Džamal ​​Musijala zadobio povredu mišića. Medicinska služba FK Bajern dijagnostikovala je u petak Musijali povredu mišića desne butine. To znači da će Musijala biti van terena do daljnjeg. Ozdravi brzo, Džamale - stoji u objavi Bajerna.

Mediji su preneli da će nemački vezista pauzirati najmanje šest nedelja.

Muskelverletzung bei Jamal Musiala Die medizinische Abteilung des FC Bayern hat bei Jamal Musiala am heutigen Freitag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Damit fällt Musiala bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Jamal! ❤️ https://t.co/IHuv6jvXgj — FC Bayern München (@FCBayern) November 27, 2026

Musijala već mesecima ima zdravstvenih neuroloških problema, zbog čega mu je i karijera dovedena u pitanje.