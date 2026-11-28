PARTIJA Liga na čelu sa Mateom Salvinijem najavljuje prikupljanje potpisa 12. i 13. decembra na italijanskim trgovima duž Apenina, kako bi se predložila zabrana svim udruženjima povezanim sa Muslimanskom braćom.

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Ovu inicijativu prati kampanja "Zaustavite politički islam i ilegalne džamije".

Cilj je zabrana verskih objekata u udruženjima i lažnim kulturnim centrima i uspostavljanje javnog registra imama. Obavezna je i transparentnost u vezi sa finansiranjem objekata, što su pravila koja postoje za sve verske zajednice u Italiji.



"Sloboda veroispovesti da, slobodne zone ne", slogan je Lige, koja definiše ilegalne džamije kao kolevku islamskog radikalizma.

- Rizik za narednih 20 godina nisu ruski tenkovi, već da postanemo gosti u sopstvenom domu, sa supkulturom nespojivom sa našim pravima i vrednostima. Uvoz supkulture koja žene smatra inferiornim je za nas neprihvatljiva. Već postoje Italijani koji tako razmišljaju i moramo se suočiti s njima - smatra lider Lige.

Zamenik premijera je takođe naglasio potrebu suprotstavljanja političkoj upotrebi islama. "Kažemo ne upotrebi islama za kolonizaciju Italije i Evrope. Ova invazija je već odbijena kod Lepanta", napomenuo je, podsećajući na bitku iz 1571. godine.

Podsetio je na nedavnu rezoluciju Evropskog parlamenta protiv Muslimanske braće. Krajnji cilj je usvajanje zakona, uz poziv levici da podrži ovaj predlog "u cilju odbrane Ustava".

Ilegalni ili teroristi

Muslimanska braća ili pojedini njeni ogranci su proglašeni ilegalnom ili zabranjenom terorističkom organizacijom u više država sveta, kao i u mnogim gde je muslimansko stanovništvo u većini. To je učinjeno u Egiptu (2013), Saudijskoj Arabiji (2014), Ujedinjenim Arapskim Emiratima (2014), Bahreinu (2014), Jordanu (2020), kao i u Rusiji (2003), Austriji (2021), Kazahstanu, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Libiji. U nekim zemljama su brojni ogranci povezani sa militantnim krilima proglašeni terorističkim - u SAD, Argentini, Nemačkoj, Keniji.