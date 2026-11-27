DAJ TA TRI KROMPIRA, DRUŽE! Janko Tipsarević na stubu srama
Nekadašnji srpski teniski reprezentativac Janko Tipsarević našao se na udaru oštrih kritika bivšeg ukrajinskog tenisera Aleksandra Dolgopolova zbog odluke da nastupi na egzibicionom turniru u Rusiji.
Turnir u Sankt Peterburgu održava se od 27. do 29. novembra, a osim Tipsarevića, poziv organizatora prihvatili su i Britanac Danijel Evans, francuski teniseri Korentan Mute i Adrijano Manarino, kao i penzionisana ruska teniserka Jelena Vesnina.
Na spisku učesnika iz Rusije nalaze se i Karen Hačanov, Aleksandar Bublik, Anastasija Potapova, Dajana Šnajder, Kamila Rahimova i Julija Putinceva.
Povodom njihovog učešća, Dolgopolov se oglasio na društvenoj mreži Iks (nekadašnji Tviter), optužujući igrače za licemerje zbog prihvatanja finansijskih ponuda iz Rusije.
– Svi teniseri su „naravno protiv rata“, ali kada stigne poziv od jednog od glavnih finansijera tog istog rata? O, da! Daj ta tri krompira, druže – poručio je ukrajinski teniser u svojoj objavi.
Janko Tipsarević se za sada nije javno oglašavao povodom ovih prozivki.
Preporučujemo
Nadal dva sata razgovarao sa Federerom, pa otkrio šta uništava tenis
27. 11. 2026. u 13:19
BIVŠI IGRAČ PARTIZANA U ŠOKU: Ljudi, ovo je bio masakr (VIDEO)
27. 11. 2026. u 13:00
Pa, to bi bio smak sveta! Evo kako Srbija može da ostane bez Mundobasketa
27. 11. 2026. u 12:36
SKANDAL PRED BORBU ZA SVETSKU TITULU: Albanac nudio 20.000 rivalu da...
27. 11. 2026. u 12:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
NOVINE U ABA LIGI: Sudije će imati pomoć veštačke inteligencije!
Velike novine u ABA ligi.
26. 11. 2026. u 18:37
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
Komentari (0)