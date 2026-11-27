Nekadašnji srpski teniski reprezentativac Janko Tipsarević našao se na udaru oštrih kritika bivšeg ukrajinskog tenisera Aleksandra Dolgopolova zbog odluke da nastupi na egzibicionom turniru u Rusiji.

Foto: Printskrin

Turnir u Sankt Peterburgu održava se od 27. do 29. novembra, a osim Tipsarevića, poziv organizatora prihvatili su i Britanac Danijel Evans, francuski teniseri Korentan Mute i Adrijano Manarino, kao i penzionisana ruska teniserka Jelena Vesnina.

Na spisku učesnika iz Rusije nalaze se i Karen Hačanov, Aleksandar Bublik, Anastasija Potapova, Dajana Šnajder, Kamila Rahimova i Julija Putinceva.

Povodom njihovog učešća, Dolgopolov se oglasio na društvenoj mreži Iks (nekadašnji Tviter), optužujući igrače za licemerje zbog prihvatanja finansijskih ponuda iz Rusije.

– Svi teniseri su „naravno protiv rata“, ali kada stigne poziv od jednog od glavnih finansijera tog istog rata? O, da! Daj ta tri krompira, druže – poručio je ukrajinski teniser u svojoj objavi.

🤬 Almost five years into Russia's full-scale invasion of Ukraine, tennis players from countries that support Ukraine continue to travel to Russia for exhibition tournaments. 🇬🇧 Daniel Evans, 🇫🇷 Corentin Moutet and 🇫🇷 Adrian Mannarino are among the players listed for the Northern Palmyra Trophies in St. Petersburg on November 27–29. The tournament is backed by Gazprom, Russia's state-controlled energy giant and one of the country's major financial contributors. Gazprom's involvement in Russia's war goes far beyond generating revenue for the Kremlin. The EU has documented that the company created and financed paramilitary units involved in combat operations against Ukraine. And yet, professional tennis players from Britain and France - two countries that have consistently supported Ukraine - are choosing to participate in an exhibition backed by this corporation. Meanwhile, Russia continues to bombard Ukrainian cities, kill civilians, destroy residential buildings and attack energy infrastructure, leaving families without electricity and heating. Almost five years of war. And some players still see no problem with participating in a Gazprom-backed tournament in Russia. This is a question of personal responsibility and basic human decency. How much longer will tennis authorities remain silent about such events? — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 26, 2026

Janko Tipsarević se za sada nije javno oglašavao povodom ovih prozivki.





