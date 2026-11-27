OSTAVKA Dejana Bodiroge na mesto narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Srbije otvara put za ulazak novog imena sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju". Reč je o dr Suzani Perović, neuropsihijatru iz Kragujevca, koja se na ovoj listi nalazi na 141. mestu.

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Podsetimo, novi narodni poslanik sa Studentske liste - Dejan Bodiroga, podneo je ostavku na svoju funkciju u Skupštini naše zemlje.

Dejan Bodiroga se našao na Studentskoj listi na 21. mestu. On je bio na konstitutivnoj sednici, ali je potom odlučio da podnese ostavku.

Ko je Suzana Perović?

Inače, na zvaničnom sajtu "Studentska lista - studenti pobeđuju" stoji da je Suzana Perović doktorka medicine i specijalistkinja neuropsihijatrije sa višedecenijskim iskustvom u oblasti mentalnog zdravlja.

- Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i specijalizaciju iz neuropsihijatrije, kao i edukaciju iz psihodinamičkog savetovanja i psihoterapije odraslih. Od 1985. do 2026. godine radila je u Domu zdravlja Kragujevac kao šefica Savetovališta za mentalno zdravlje. Od 2008. do 2013. godine bila je direktorka Zavoda za smeštaj odraslih lica "Male Pčelice". Učestvovala je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i dobitnica je nagrade za izuzetan doprinos u borbi protiv diskriminacije 2010. godine - piše na zvaničnom sajtu Studentske liste.

Dejan Bodiroga otkrio zašto je podneo ostavku na mesto poslanika u Skupštini

Dejan Bodiroga je naveo da mu je velika čast što je dobio poverenje Studentskog pokreta da bude jedan od 250 kandidata za narodne poslanike, ali da je zbog brojnih obaveza odlučio da se ne prihvati poslaničkog posla.

Podsetimo, Studentska lista danas je objavila ime predsedničkog kandidata i on će biti Radomir Saičić.

(Blic)