ČEDOMIR ANTIĆ RAZOTKRIO PLENUME: Na vrhuncu blokada je svega 10% studenata odlučivalo o sudbini 6.000 studenata
NA vrhuncu blokada je svega 10% studenata odlučivalo o sudbini 6.000 studenata, kazao je istoričar prof. dr Čedomir Antić.
- Dekan Filozofskog fakulteta je svojevremeno rekao da je na Filozofskom fakultetu u jednom trenutku tokom blokada bilo i šest stotina studenata. Dakle, to je jedan od bastiona našeg univerziteta, bastiona svake pobune. Od šest hiljada upisanih studenata vi nemate tri hiljade, nemate dve hiljade, nego imate šest stotina. Ne samo s tog fakulteta, nego neki su došli i sa strane. Kada su mene izbacivali sa nastave i moje studente, došli su studenti koje ja nikada nisam video - kazao je Antić u emisiji "Dan na Dan".
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