DANAS POČINJE BOŽIĆNI POST: Evo kojih pravila vernici treba da se pridržavaju narednih 40 dana
DANAS je počeo Božićni post kojim se vernici pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik - rođenje Isusa Hrista.
Post traje 40 dana, do 6. januara, kada se završava ponoćnom liturgijom uoči Božića. Cilj posta je približavanje Bogu, kako kroz uzdržavanje od mrsne hrane i zlih misli, tako i kroz molitvu i činjenje dobrih dela. Zajednicu sa Bogom postižemo upravo postom u kojem je vrhunac pričešće, koje predstavlja krajnji cilj.
U toku celog ovoga posta, po pravilu se ne jede meso, mlečni proizvodi i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka, koji se poste "na vodi". Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice (4. decembra), čak i ako praznik padne u sredu ili petak.
Poslednja nedelja Božićnog posta posti se strože, bez upotrebe ribe, a po mogućstvu "na vodi". Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti "na vodi". Veoma je važno da pravoslavni hrišćani koji žive u zemljama u kojima se novogodišnji praznici slave po novom kalendaru i padaju u vreme Božićnog posta ne prekidaju post, već da Novu godinu proslavljaju kada ona dođe po pravoslavnom kalendaru, poštujući tradiciju svojih predaka i crkvena pravila. Šestonedeljni Božićni post obeležavaju vernici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije i Svete Gore, pripremajući se za praznik rođenja Isusa Hrista.
Pravi post ima dve strane - telesnu i duhovnu i sastoji se kako u uzdržanju od mrsne hrane tako i u uzdražavanju od rđavih misli, želja i dela i u posvećivanju molitvama i dobročinstvima. Duhovni post sastoji se u činjenju dobrih dela, praštanju, molitvi i pokajanju. Telesni post je pomoćno sredstvo za borbu protiv strasti i grehova kakva je gordost, koja se smatra korenom svakog daljeg zla. Božićni post je ustanovljen radi toga da bismo se pre dana "Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo Sina Božjeg koji se javio svetu, i da bi mu, pored običnih darova i žrtvi, prineli naše čisto srce i želju da sledimo Njegovo učenje".
Stvarni post privodi čoveka smirenju, a u smirenju čovek stiče saznanje da za čoveka spasenje leži jedino u Bogu, u njegovoj milosti. Srpska pravoslavna crkva četiri puta godišnje ima višednevne postove - Božićni, Vaskršnji ili Časni uoči Vaskrsenja Hristovog, Petrovski pred praznik posvećen Svetom apostolima Petru i Pavlu (12. jula) i Gospojinski, uoči Uspenija Presvete Bogorodice (28. avgusta).
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