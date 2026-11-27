LIDER opozicije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Usijanje" na Kurir TV.

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Vučić se osvrnuo na tekstove o pretku Radomira Saičića, navodeći da je u medijima čitao tvrdnje da je njegov pradeda tokom Rusko-japanskog rata ubio samuraja. On je doveo u pitanje istorijsku tačnost takvih navoda, ukazujući na to da su samuraji kao društvena kategorija formalno prestali da postoje tokom reformi u Japanu u 19. veku.

„Pošto sam kod vas čitao kako je pradeda budućeg predsednika Sajčića, koji će da nadmaši Lukašenka u broju glasova, ubio samuraja, da mi objasnite kako je to 27 godina posle toga ubio samuraja“, rekao je Vučić.

Vučić je odgovorio da mu nije cilj rasprava o samurajima, već da ukaže na ono što smatra problematičnim načinom javnog predstavljanja političkih tema.

„Nisu u pitanju samuraji. Pitanje je besmislenih laži, besmislenih postavki koje sam gledao i posle 5. oktobra“, rekao je.

Voditeljka je potom prenela tvrdnju Jova Bakića da su poluge vlasti, uključujući one u policiji, i dalje pod Vučićevom kontrolom. Vučić je tu ocenu odbacio, ironično se osvrnuvši na ranije pomenutu priču o pretku Sajčića.

„U pravu ste, baš kao što je njegov pradeda ubio samuraja“, rekao je Vučić.

On je zatim postavio pitanje o uticaju nove vlasti na rad pravosudnih organa.

„Pa što su onda išli kod tužilaca i što su tužiocima naređivali šta da rade? A kako to tužioci se tako promeniše naglo?“, upitao je Vučić.