CEO SVET U NEVERICI! Novak Đoković postao glumac! Evo u kom svetskom hitu igra sa Robertom De Nirom! (VIDEO)
Najbolji teniser svih vremena napravio je neočekivan iskorak van terena i pojavio se u novom nastavku kultne komedije "Fokerovi – stiže snajka".
I dok se navijači pitaju kada će ga ponovo videti sa reketom u ruci, Novak Đoković rešio je da osvoji i veliko platno.
Srpski as pojavljuje se u četvrtom nastavku čuvene holivudske franšize započete još 2000. godine filmom „Njeni roditelji“.
U novom ostvarenju pod nazivom „Fokerovi – stiže snajka“, Novak deli kadar sa najvećim svetskim zvezdama – Robertom De Nirom, Benom Stilerom, Ovenom Vilsonom i Arijanom Grande.
Đoković u filmu glumi samog sebe, a u kratkoj, ali veoma zapaženoj sceni razmenjuje replike upravo sa Ovenom Vilsonom. Koliko su producenti ozbiljno računali na Novakovu popularnost govori i činjenica da je njegova scena uvrštena direktno u zvanični promotivni trejler za film.
– Možeš ti to, bolje – poručuje Đoković slavnom glumcu na kraju svoje replike, što je već izazvalo lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.
Posle holivudske avanture, Novak se uskoro vraća svojim primarnim obavezama. Njegov povratak na teniski teren zakazan je za kraj decembra, kada će nastupiti na prestižnom egzibicionom turniru "Šest kraljeva“ u Rijadu".
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