Šok u Denveru! Nikola Jokić ovo nije mogao ni da sanja
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu Džez rezultatom 120:107 u utakmici NBA kupa, a susret je obeležio i povratak Jusufa Nurkića na parket. Reprezentativac Bosne i Hercegovine debitovao je za Jutu ove sezone nakon što je propustio prvih 19 utakmica zbog povrede nožnog prsta.
Nurkić je povratak obeležio sa pet poena, šest skokova i čak 11 asistencija, što je bio najbolji učinak u tom statističkom segmentu u njegovoj ekipi.
Najefikasniji u redovima Jute bio je Kejonte Džordž sa 25 poena, dok je Darin Piterson dodao 20. Svoj doprinos dao je i Svi Mihajluk, koji je sa klupe ubacio 18 poena.
Denver je do pobede stigao posle preokreta u završnici. Domaći su imali prednost od 102:97, ali su Nagetsi serijom poena preuzeli kontrolu i priveli utakmicu kraju u svoju korist. Najzaslužniji za trijumf bio je Džamal Marej sa 36 poena, dok je Nikola Jokić zabeležio 17 poena, 15 asistencija i devet skokova. Kristijan Braun dodao je 20 poena i osam skokova.
Posle ovog susreta Denver je završio grupnu fazu NBA kupa sa učinkom 3-1, kao drugoplasirani u Zapadnoj grupi A, ali nije uspeo da izbori plasman u nokaut fazu. Juta je takmičenje završila bez pobede, sa skorom 0-4.
Naredni izazov za Nagetse biće gostovanje Torontu, ekipi koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković. Utakmica je na programu u nedelju.
Preporučujemo
TAKOVO OČITALO LEKCIJU: Odbojkaši Ribnice doživeli i šesti prvenstveni poraz
27. 11. 2026. u 23:09
UEFA kaznila Bosnu i Hercegovinu zbog rasizma!
27. 11. 2026. u 22:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
MVP TRKA U NBA SE ZAHUKTAVA: Nikola Jokić sve bliži vrhu
NBA liga objavila je četvrti ovosezonski presek kandidata za MVP priznanje, a Nikola Jokić nastavlja da napreduje na listi najboljih. Srpski centar Denvera trenutno zauzima četvrtu poziciju u trci za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone.
27. 11. 2026. u 17:46
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)