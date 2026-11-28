Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu Džez rezultatom 120:107 u utakmici NBA kupa, a susret je obeležio i povratak Jusufa Nurkića na parket. Reprezentativac Bosne i Hercegovine debitovao je za Jutu ove sezone nakon što je propustio prvih 19 utakmica zbog povrede nožnog prsta.

Photo: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia

Nurkić je povratak obeležio sa pet poena, šest skokova i čak 11 asistencija, što je bio najbolji učinak u tom statističkom segmentu u njegovoj ekipi.



Najefikasniji u redovima Jute bio je Kejonte Džordž sa 25 poena, dok je Darin Piterson dodao 20. Svoj doprinos dao je i Svi Mihajluk, koji je sa klupe ubacio 18 poena.Denver je do pobede stigao posle preokreta u završnici. Domaći su imali prednost od 102:97, ali su Nagetsi serijom poena preuzeli kontrolu i priveli utakmicu kraju u svoju korist. Najzaslužniji za trijumf bio je Džamal Marej sa 36 poena, dok je Nikola Jokić zabeležio 17 poena, 15 asistencija i devet skokova. Kristijan Braun dodao je 20 poena i osam skokova.

Posle ovog susreta Denver je završio grupnu fazu NBA kupa sa učinkom 3-1, kao drugoplasirani u Zapadnoj grupi A, ali nije uspeo da izbori plasman u nokaut fazu. Juta je takmičenje završila bez pobede, sa skorom 0-4.

Naredni izazov za Nagetse biće gostovanje Torontu, ekipi koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković. Utakmica je na programu u nedelju.