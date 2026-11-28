OSUJEĆEN JEDAN OD NAJMASOVNIJIH UDARA NA RUSKE REGIONE: "Kiša" dronova nije uspela da prođe moćni PVO, oboreno više od 1.000 letelica
RUSKE snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 1.246 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom noći između petka i subote, što predstavlja jedan od najmasovnijih napada dronovima na ruske regione od početka sukoba, prenosi RIA Novosti, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane Rusije.
Prema saopštenju ministarstva, bespilotne letelice oborene su iznad Brjanske, Belgorodske, Kurske, Orlovske, Smolenske, Voronješke, Kaluške, Tulske, Rostovske, Volgogradske, Saratovske i Samarske oblasti, kao i iznad Krasnodarskog kraja, Moskovskog regiona, Krima i Baškirije.
Kako navodi RIA Novosti, najmasovniji noćni napad zabeležen je 17. novembra, kada su, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, oborene 1.441 bespilotna letelica.
Veliki napadi zabeleženi su i u noćima uoči 16. novembra i 29. oktobra, kada su ruske snage, prema istom izvoru, neutralisale 1.336, odnosno 1.214 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa.
(Sputnjik)
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