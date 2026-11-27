Mančester junajted odlučio je da iskoristi klauzulu iz ugovora i produži saradnju sa svojim kapitenom Brunom Fernandešom za još jednu sezonu.

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Dosadašnji ugovor portugalskog fudbalera, koji ima 32 godine, isticao je na kraju tekuće sezone, ali je dogovoreno aktiviranje opcije koja ga vezuje za klub do 2028. godine.

Ovim potezom sprečeno je da zainteresovani klubovi od 1. januara stupe u pregovore sa Fernandešom, kada počinje zimski prelazni rok.

Portugalac je na Old Traford stigao u januaru 2020. godine iz lisabonskog Sportinga, a engleski klub je za njegov transfer izdvojio 47 miliona funti.

Iza njega je i veoma uspešna prethodna sezona, tokom koje je postavio novi rekord Premijer lige po broju asistencija. Uz to, osvojio je i individualna priznanja, dok je Mančester junajted prvenstvo završio na trećem mestu.

Fernandeš je tokom leta 2025. godine bio nadomak odlaska iz Engleske, pošto je saudijski Al Hilal pokazao veliko interesovanje i poslao izdašnu ponudu. Ipak, nakon razgovora sa suprugom odlučio je da odbije transfer i nastavi karijeru u dresu Junajteda.