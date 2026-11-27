Veliki incident obeležio je završnicu utakmice Lige konferencija u Banjaluci, gde je fudbalski klub Borac nakon dramatičnog preokreta poražen od italijanske Atalante rezultatom 3:2.

Foto: Printskin/Klih.ba

Pri samom izlasku sa terena i ulasku u tunel, nepoznati muškarac fizički je napao glavnog arbitra meča, Belgijanca Nejtana Verbumena. (Možete pogledati OVDE)

Banjalučani su nakon prvog poluvremena imali veliku prednost od 2:0, ali su gosti iz Bergama u finišu susreta postigli tri pogotka i odneli sva tri boda. Domaći tim bio je izuzetno nezadovoljan deljenjem pravde, pre svega zbog činjenice da je Verbumen pokazao dva crvena kartona igračima Borca.

Kako prenose mediji u Bosni i Hercegovini, do incidenta je došlo neposredno po završetku susreta. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se stariji, sedi muškarac koji je prišao belgijskom sudiji dok je napuštao teren, nešto mu žustro dobacivao uz gestikulaciju, a potom ga rukom udario po leđima.

Obezbeđenje je odmah reagovalo i sprečilo dalji sukob. Verbumen se u tom trenutku okrenuo, ušao u kratku verbalnu raspravu sa napadačem, nakon čega se uputio ka svlačionici.

Identitet muškarca koji je nasrnuo na arbitra zvanično još nije potvrđen, iako se na društvenim mrežama spekuliše da je reč o osobi bliskoj vrhu tamošnjeg fudbalskog saveza. Ukoliko je delegat utakmice uneo ovaj incident u zvanični zapisnik, banjalučki klub sasvim izvesno očekuje oštra disciplinska kazna od strane UEFA.

