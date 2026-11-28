UPALJENI ALARMI, RHMZ IZDAO VAŽNA UPOZORENJA ZA CELU SRBIJU: Danas se očekuju obilne padavine, moguća i vejavica u ovim delovima
TOKOM jutra vreme će biti oblačno sa kišom i hladno, a samo će na severu Vojvodine biti suvo.
Na jugozapadu i zapadu Srbije u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim predelima kiša i susnežica koja će postepeno prelaziti u sneg, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorloškog zavoda.
Upozorenje na obilne padavine
Danas, tokom predstojeće noći ka nedelji, kao i u nedelju ujutru (29.11.2026.) u predelima južnije od Save i Dunava očekuje se od 30 do 50 mm padavina, lokalno i više. U Beogradu se očekuje od 10 do 20 mm (što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa), a na području Vojvodine, gde će kiša biti slabija i sa dužim prekidima, ispod 10 mm.
Upozorenje na sneg
Na zapadu i jugozapadu Srbije danas će padati sneg. U ostalim predelima južnije od Save i Dunava sa padom temperature tokom dana kiša će preći u sneg koji će povremeno biti i jakog intenziteta što će usloviti smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju. Usled akumulacije vlažnog snega, posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema
U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm novog snega za 24 h.
U nedelju ujutro i pre podne (29.11.2026.) intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati.
Na području Beograda danas će padati kiša, kratkotrajno i susnežica i to uglavnom u višim delovima grada, a upozorenje izdato na sneg odnosi se na predele koji se nalaze južnije od glavnog grada. Kiša neće preći u sneg ni u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.
Moguća i snežna vejavica
U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije posle podne i uveče (28.11.2026.) očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa.
Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje (28/29.11.2026.) u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 m/s.
RHMZ upalio alarme
Žuti i narandžasti meteolarmi upaljeni su za pojedine delove Srbije zbog najavljenih vremenskih neprilika.
Na mapi koja sledi pogledajte za koje krajeve su izdata upozorenja:
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