TOKOM jutra vreme će biti oblačno sa kišom i hladno, a samo će na severu Vojvodine biti suvo.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Na jugozapadu i zapadu Srbije u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim predelima kiša i susnežica koja će postepeno prelaziti u sneg, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Upozorenje na obilne padavine

Danas, tokom predstojeće noći ka nedelji, kao i u nedelju ujutru (29.11.2026.) u predelima južnije od Save i Dunava očekuje se od 30 do 50 mm padavina, lokalno i više. U Beogradu se očekuje od 10 do 20 mm (što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa), a na području Vojvodine, gde će kiša biti slabija i sa dužim prekidima, ispod 10 mm.

Upozorenje na sneg

Na zapadu i jugozapadu Srbije danas će padati sneg. U ostalim predelima južnije od Save i Dunava sa padom temperature tokom dana kiša će preći u sneg koji će povremeno biti i jakog intenziteta što će usloviti smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju. Usled akumulacije vlažnog snega, posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema

U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm novog snega za 24 h.

U nedelju ujutro i pre podne (29.11.2026.) intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati.

Na području Beograda danas će padati kiša, kratkotrajno i susnežica i to uglavnom u višim delovima grada, a upozorenje izdato na sneg odnosi se na predele koji se nalaze južnije od glavnog grada. Kiša neće preći u sneg ni u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.

Moguća i snežna vejavica

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije posle podne i uveče (28.11.2026.) očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa.

Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje (28/29.11.2026.) u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 m/s.

RHMZ upalio alarme

Žuti i narandžasti meteolarmi upaljeni su za pojedine delove Srbije zbog najavljenih vremenskih neprilika.

Na mapi koja sledi pogledajte za koje krajeve su izdata upozorenja:

Foto: Printskrin RHMZ

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