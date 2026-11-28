JOKIĆ PREPLAŠIO SRBIJU I DENVER: Sa bolnom grimasom završio na parketu nakon strašnog pada (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu Džez rezultatom 120:107 u utakmici NBA kupa, a susret je obeležio i povratak Jusufa Nurkića na parket. Reprezentativac Bosne i Hercegovine debitovao je za Jutu ove sezone nakon što je propustio prvih 19 utakmica zbog povrede nožnog prsta.
Nikola Jokić nakratko je izazvao zabrinutost među navijačima Denver Nagetsa tokom gostovanja Juti Džez. Srpski centar se u jednom trenutku našao na parketu, uhvatio se za nogu i uz bolnu grimasu ostao da leži, zbog čega se odmah pojavila bojazan da je doživeo povredu.
Ipak, usledile su ohrabrujuće scene. Jokić je nekoliko puta prodrmao nogu, uspeo da ustane i nastavio utakmicu, koju je na kraju i završio. Iako je ovaj razvoj događaja donekle umirio navijače, za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju, pa ostaje da se vidi da li će biti posledica ovog nezgodnog trenutka.
Sve se dogodilo tokom utakmice u kojoj je Denver savladao Jutu rezultatom 120:107 i upisao novu pobedu u NBA ligi. Jokić je još jednom pokazao koliko je važan za igru Nagetsa, završivši susret sa 17 poena, devet skokova i čak 15 asistencija.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džamal Marej sa 36 poena. Kanađanin je posebno zablistao u završnici, kada je predvodio seriju Denvera od 12:0 kojom je definitivno slomljen otpor domaćina.
Nagetsi su tako stigli do 11. pobede u sezoni, ali im trijumf nije bio dovoljan da obezbede plasman u četvrtfinale NBA kupa. Ipak, mnogo veću pažnju nakon utakmice privukla je situacija sa Jokićem, čije će zdravstveno stanje biti u fokusu u narednim danima.
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