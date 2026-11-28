Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu Džez rezultatom 120:107 u utakmici NBA kupa, a susret je obeležio i povratak Jusufa Nurkića na parket. Reprezentativac Bosne i Hercegovine debitovao je za Jutu ove sezone nakon što je propustio prvih 19 utakmica zbog povrede nožnog prsta.

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Nikola Jokić nakratko je izazvao zabrinutost među navijačima Denver Nagetsa tokom gostovanja Juti Džez. Srpski centar se u jednom trenutku našao na parketu, uhvatio se za nogu i uz bolnu grimasu ostao da leži, zbog čega se odmah pojavila bojazan da je doživeo povredu.

Ipak, usledile su ohrabrujuće scene. Jokić je nekoliko puta prodrmao nogu, uspeo da ustane i nastavio utakmicu, koju je na kraju i završio. Iako je ovaj razvoj događaja donekle umirio navijače, za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju, pa ostaje da se vidi da li će biti posledica ovog nezgodnog trenutka.

Sve se dogodilo tokom utakmice u kojoj je Denver savladao Jutu rezultatom 120:107 i upisao novu pobedu u NBA ligi. Jokić je još jednom pokazao koliko je važan za igru Nagetsa, završivši susret sa 17 poena, devet skokova i čak 15 asistencija.

My heart dropped when I saw Jokic do this 😳 https://t.co/faT7kCYpwb — Tatiana (@Tatianaclinares) November 28, 2026

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džamal Marej sa 36 poena. Kanađanin je posebno zablistao u završnici, kada je predvodio seriju Denvera od 12:0 kojom je definitivno slomljen otpor domaćina.

Nagetsi su tako stigli do 11. pobede u sezoni, ali im trijumf nije bio dovoljan da obezbede plasman u četvrtfinale NBA kupa. Ipak, mnogo veću pažnju nakon utakmice privukla je situacija sa Jokićem, čije će zdravstveno stanje biti u fokusu u narednim danima.