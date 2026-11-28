"ZAHTEVAM HITNU ISTRAGU OVE SITUACIJE..." Tramp pobesneo: Ovo je ogromna i namerna greška
AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je Ministarstvo trgovine za namerno objavljivanje netačnih ekonomskih podataka uoči međuizbora za Kongres i zatražio hitnu istragu.
Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut Socijal naveo da su prvobitni podaci bili "lažni" i da je vladina agencija koja se bavi tim proračunima objavila ispravku.
- Američka ekonomija pod Trampovom administracijom stoji mnogo bolje od već objavljenih dobrih brojki. Rast BDP-a u trećem kvartalu sada je ispravljen na 4,3 odsto, umesto 3,4 odsto, što je ogromna razlika - napisao je Tramp.
On je upitao zbog čega tačni podaci nisu objavljeni pre izbora i ocenio da nije reč o slučajnom propustu.
- Zahtevam hitnu istragu ove situacije. Ovo nije mala greška, ovo je ogromna i namerna greška - napisao je američki predsednik.
Trampova Republikanska partija pretrpela je poraz na međuizborima za američki Kongres održanim 3. novembra pošto je izgubila većinu u oba doma.
(Tanjug)
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