Propali prvobitni planovi.

Foto: Printscreen

Srpski boac Miloš Cvjetićanin potvrdio je da se neće boriti 12. decembra u holandskom Arnemu, na zakazanom spektaklu "Glory Collision 10".

On je otkazao borbu protiv Donovana Visea zbog povrede, pa je njegov povratak u polutešku kategoriju na određeno vreme pomeren.

Bio je to povod da se Cvjetićanin oglasi na društvenim mrežama sledećom porukom:

Foto: Printskrin Instagram/cvjeticaninmilos

- Ljudi, videli ste sve. Ali i ja da se obratim kratko. Neću raditi meč u decembru jer moram da zacelim povrede. I vraćam se brzo. Ljubim vas puno i volim. - napisao je Cvjetićanin na svom Instagram profilu.

Još uvek je nepoznanica o kojoj se povredi radi, a ni Miloš sada nije objasnio o čemu je tačno reč.

Treba reći da otkako je izgubio od Morija Krome u borbi za pojas teške kategorije, Cvjetićanin je odlučio da se vrati u polutešku konkurenciju i opet proba da crati šampionski pojas.



Poslednji put u poluteškoj kategoriji se srpski borac borio prošlog decembra.

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