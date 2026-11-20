Posle teške povrede: Cvjetićanin doneo odluku koja je sve iznenadila!
Propali prvobitni planovi.
Srpski boac Miloš Cvjetićanin potvrdio je da se neće boriti 12. decembra u holandskom Arnemu, na zakazanom spektaklu "Glory Collision 10".
On je otkazao borbu protiv Donovana Visea zbog povrede, pa je njegov povratak u polutešku kategoriju na određeno vreme pomeren.
Bio je to povod da se Cvjetićanin oglasi na društvenim mrežama sledećom porukom:
- Ljudi, videli ste sve. Ali i ja da se obratim kratko. Neću raditi meč u decembru jer moram da zacelim povrede. I vraćam se brzo. Ljubim vas puno i volim. - napisao je Cvjetićanin na svom Instagram profilu.
Još uvek je nepoznanica o kojoj se povredi radi, a ni Miloš sada nije objasnio o čemu je tačno reč.
Treba reći da otkako je izgubio od Morija Krome u borbi za pojas teške kategorije, Cvjetićanin je odlučio da se vrati u polutešku konkurenciju i opet proba da crati šampionski pojas.
Poslednji put u poluteškoj kategoriji se srpski borac borio prošlog decembra.
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