Košarka

Alimpijević objavio spisak: Srbija sa moćnim timom napada Italiju i Litvaniju!

С.С.

16. 11. 2026. u 20:49

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Orlove čekaju dva teška ispita u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Алимпијевић објавио списак: Србија са моћним тимом напада Италију и Литванију!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 24 igrača za predstojeće mečeve protiv Litvanije i Italije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027, objavio je večeras KSS.

Na spisku se nalazi i košarkaš Bajerna Vladimir Lučić, koji se posle četiri godine vraća u reprezentaciju Srbije.

Na spisku se nalaze: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Andrej Lučić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vojin Medarević, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Nikola Tanasković.

Kao što se vidi, najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić u ovim prozorima neće moći da predvodi svoj nacionalni tim, zbog obaveza u Denveru i NBA ligi, koja je nedavno startovala.

STARSPORT/2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Marko Barać, Vladimir Jovanović, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Stanojević, Stefan Radojičić i Jovan Petrović.

Košarkaši Srbije će 26. novembra u Klaipedi gostovati selekciji Litvanije u meču grupe J završnog kruga kvalifikacija za SP 2027, a tri dana kasnije dočekaće reprezentaciju Italije u Beogradu.

Prvo mesto na tabeli grupe J kvalifikacija drži Turska sa 16 bodova, a ova selekcija je već obezbedila plasman na SP 2027. u Kataru.

Srbija je druga na tabeli sa 14 bodova, dok je Italija treća sa 13. Litvanija je četvrta sa 12 bodova, a potom slede Bosna i Hercegovina i Island sa po 11.

Plasman na SP 2027. u Kataru izboriće po tri najbolje reprezentacije iz svake kvalifikacione grupe.

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