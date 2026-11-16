ŠOK ZA ZVEZDU! Moneke ne igra protiv Armanija - Razlog nije povreda
Tako je odlučio stručni štab predvođen Ibonom Navarom.
Krilni centar Čima Moneke neće biti u sastavu Crvene zvezde za predstojeći duel sa Olimpijom u Milanu, a njegovo odsustvo nije posledica povrede.
Nigerijski košarkaš nije se našao u ekspediciji crveno-belih koja je u ponedeljak otputovala na početak duplog kola Evrolige, pošto je stručni štab na čelu sa Ibonom Navarom procenio da ga ovog puta izostavi iz ekipe.
Prema saznanjima „Mozzart Sporta“, odluka je doneta iz taktičkih razloga, što je čini posebno zanimljivom imajući u vidu Monekeovu ulogu i učinak tokom dosadašnjeg dela sezone.
Brojke pokazuju da je krilni košarkaš imao zapažen doprinos za crveno-bele. Za nešto više od 20 minuta po utakmici u Evroligi beleži 9,6 poena, 4,6 skokova i 1,6 asistencija.
Međutim, u poslednja dva gostovanja u elitnom takmičenju, protiv Olimpijakosa i Real Madrida, nije uspeo da ostavi značajniji uticaj na igru svog tima. To je jedan od detalja koji dolaze u prvi plan pred odluku Ibona Navara, mada konkretni razlozi za ovakav izbor nisu dodatno obrazloženi.
Zvezdu sada očekuju dva gostovanja u Španiji i Italiji. Prvo će u utorak od 20.30 odmeriti snage sa Olimpijom u Milanu, dok će u petak, u istom terminu, gostovati Barseloni.
Beogradski tim je posle 11 odigranih kola na učinku od sedam pobeda i četiri poraza, dok je Armani 19. sa 1:10.
Preporučujemo
DVA ZLATA ZA SRBIJU: Aldin Ćatović i Nikola Mijailović šampioni Balkana u krosu
16. 11. 2026. u 12:34
Otkriveno! Evo kada će FSS dobiti novog predsednika
16. 11. 2026. u 12:16
Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Grčka - Srbija
16. 11. 2026. u 12:15
Big Rom objavio kraj!
16. 11. 2026. u 11:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija
Reprezentacije Grčke i Srbije odmeriće snage u ponedeljak na stadionu "Pantesaliko", u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija. Domaćoj selekciji pobeda i povoljan rasplet na drugom meču mogu doneti plasman u četvrtfinale, dok će Srbija pokušati da izbori opstanak u A diviziji kroz dodatni baraž.
16. 11. 2026. u 09:24
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)