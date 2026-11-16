ŠOK ZA ZVEZDU! Moneke ne igra protiv Armanija - Razlog nije povreda

Tako je odlučio stručni štab predvođen Ibonom Navarom.

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Krilni centar Čima Moneke neće biti u sastavu Crvene zvezde za predstojeći duel sa Olimpijom u Milanu, a njegovo odsustvo nije posledica povrede.

Nigerijski košarkaš nije se našao u ekspediciji crveno-belih koja je u ponedeljak otputovala na početak duplog kola Evrolige, pošto je stručni štab na čelu sa Ibonom Navarom procenio da ga ovog puta izostavi iz ekipe.

Prema saznanjima „Mozzart Sporta“, odluka je doneta iz taktičkih razloga, što je čini posebno zanimljivom imajući u vidu Monekeovu ulogu i učinak tokom dosadašnjeg dela sezone.

Brojke pokazuju da je krilni košarkaš imao zapažen doprinos za crveno-bele. Za nešto više od 20 minuta po utakmici u Evroligi beleži 9,6 poena, 4,6 skokova i 1,6 asistencija.

Međutim, u poslednja dva gostovanja u elitnom takmičenju, protiv Olimpijakosa i Real Madrida, nije uspeo da ostavi značajniji uticaj na igru svog tima. To je jedan od detalja koji dolaze u prvi plan pred odluku Ibona Navara, mada konkretni razlozi za ovakav izbor nisu dodatno obrazloženi.

Zvezdu sada očekuju dva gostovanja u Španiji i Italiji. Prvo će u utorak od 20.30 odmeriti snage sa Olimpijom u Milanu, dok će u petak, u istom terminu, gostovati Barseloni.

Beogradski tim je posle 11 odigranih kola na učinku od sedam pobeda i četiri poraza, dok je Armani 19. sa 1:10.

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