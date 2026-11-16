Košarka

Epska bruka u Čačku! Borac zamrznut na -32!

С.С.

16. 11. 2026. u 20:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Borca poraženi su večeras u Čačku od Slovana iz Bratislave rezultatom 66:98 u meču 8. kola grupe A regionalne ABA lige.

Епска брука у Чачку! Борац замрзнут на -32!

Foto: ABA liga/Borac Čačak/Duško Radišić

Najefikasniji u poraženom timu iz Čačka bio je Kalil Spir sa 12 poena, dok je Balša Živanović dodao 10 koševa.

U ekipi Slovana iz Bratislave najbolji je bio Trej Bjukenan sa 24 poena, dok je Trevon Blujet ubacio 19.

Košarkaši Slovana se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa četiri pobede i tri poraza, dok je Borac na osmoj poziciji sa skorom 3/4.

Borac će u narednom, devetom kolu regionalnog takmičenja gostovati Krki, dok će Slovan igrati protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.

ABA LIGA, 8. KOLO

Petak

Cibona - FMP 80:77
/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100
/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

Kluž - Ilirija 77:71
/Mekreri 14 - Todorović 14/

Igokea - Budućnost 104:100
/Kovačević 25 - Smit 22/

Zadar - Partizan 81:74
/Vilijams 20 - Rivs 15/

Nedelja

Dubai - Spartak 93:75

/Blosomgejm 13 - Cerovina, Ilić 12/

Bosna - Mega 85:77
/Pajps 21 - Vojinović 15/

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 94:83
/Batler 16 - Kauen 20/

Ponedeljak

Borac - Slovan 66:98
/Spir 12 - Bjukenon 24/

Studentski centar Derbi - Beč (u toku)

Standings provided by Sofascore

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije

Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije