Epska bruka u Čačku! Borac zamrznut na -32!
Košarkaši Borca poraženi su večeras u Čačku od Slovana iz Bratislave rezultatom 66:98 u meču 8. kola grupe A regionalne ABA lige.
Najefikasniji u poraženom timu iz Čačka bio je Kalil Spir sa 12 poena, dok je Balša Živanović dodao 10 koševa.
U ekipi Slovana iz Bratislave najbolji je bio Trej Bjukenan sa 24 poena, dok je Trevon Blujet ubacio 19.
Košarkaši Slovana se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa četiri pobede i tri poraza, dok je Borac na osmoj poziciji sa skorom 3/4.
Borac će u narednom, devetom kolu regionalnog takmičenja gostovati Krki, dok će Slovan igrati protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.
ABA LIGA, 8. KOLO
Petak
Cibona - FMP 80:77
/MekGil 22 - Raš 23/
Krka - Široki 79:100
/Klobučar 15 - Persons 22/
Subota
Kluž - Ilirija 77:71
/Mekreri 14 - Todorović 14/
Igokea - Budućnost 104:100
/Kovačević 25 - Smit 22/
Zadar - Partizan 81:74
/Vilijams 20 - Rivs 15/
Nedelja
Dubai - Spartak 93:75
Bosna - Mega 85:77
/Pajps 21 - Vojinović 15/
Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 94:83
/Batler 16 - Kauen 20/
Ponedeljak
Borac - Slovan 66:98
/Spir 12 - Bjukenon 24/
Studentski centar Derbi - Beč (u toku)
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