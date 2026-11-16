Epska bruka u Čačku! Borac zamrznut na -32!

Košarkaši Borca poraženi su večeras u Čačku od Slovana iz Bratislave rezultatom 66:98 u meču 8. kola grupe A regionalne ABA lige.

Foto: ABA liga/Borac Čačak/Duško Radišić

Najefikasniji u poraženom timu iz Čačka bio je Kalil Spir sa 12 poena, dok je Balša Živanović dodao 10 koševa.

U ekipi Slovana iz Bratislave najbolji je bio Trej Bjukenan sa 24 poena, dok je Trevon Blujet ubacio 19.

Košarkaši Slovana se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa četiri pobede i tri poraza, dok je Borac na osmoj poziciji sa skorom 3/4.

Slovan Bratislava storm through Čačak to claim a convincing road victory over @BoracKlub. #ABALiga https://t.co/QCpUn5q58L — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 16, 2026

Borac će u narednom, devetom kolu regionalnog takmičenja gostovati Krki, dok će Slovan igrati protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.

ABA LIGA, 8. KOLO

Petak

Cibona - FMP 80:77

/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100

/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

Kluž - Ilirija 77:71

/Mekreri 14 - Todorović 14/

Igokea - Budućnost 104:100

/Kovačević 25 - Smit 22/

Zadar - Partizan 81:74

/Vilijams 20 - Rivs 15/

Nedelja

Dubai - Spartak 93:75



Bosna - Mega 85:77

/Pajps 21 - Vojinović 15/

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 94:83

/Batler 16 - Kauen 20/

Ponedeljak

Borac - Slovan 66:98

/Spir 12 - Bjukenon 24/

Studentski centar Derbi - Beč (u toku)

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