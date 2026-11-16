Zvezda i Partizan saznali imena sudija za 12. kolo EL, jedno ime posebno privlači pažnju
Partizan čeka Valensiju, Zvezda gostuje u Milanu.
Košarkaše Crvene zvezde ovog utorka očekuje gostovanje Armaniju u Milanu (20.30), a crveno-beli su saznali i ko će biti zadužen za deljenje pravde na utakmici 12. kola Evrolige.
Glavni sudija biće Španac Huan Karlos Garsija, dok će mu asistirati sunarodnik Đordi Alijaga i Francuz Maksim Buber.
Izabranici Ibona Navara uoči ovog susreta nalaze se na šestom mestu evroligaške tabele sa učinkom od sedam pobeda i četiri poraza. Armani je u potpuno drugačijoj situaciji – italijanski predstavnik zauzima 19. poziciju, sa samo jednim trijumfom iz 11 odigranih utakmica, a sutra veče će ih sa klupe predvoditi novi trener Luka Banki.
Partizan će imati zadatak da pred svojim navijačima zaustavi lidera takmičenja. Valensija stiže u Beogradsku arenu (utorak, 20.45), a crno-beli će pokušati da poprave učinak od šest pobeda i pet poraza, koji ih trenutno drži na 11. mestu.
Za ovaj duel određena je sudijska trojka u kojoj će glavnu ulogu imati dobro poznati arbitar, Nemac Robert Lotermozer. Uz njega će na parketu biti Litvanac Arturas Sukis i Francuz Ugis Tepenije.
Valensija u Beograd dolazi kao prvoplasirana ekipa Evrolige, sa osam pobeda i tri poraza, pa Partizan očekuje težak ispit u nastavku borbe za što bolju poziciju na tabeli.
Trener Đoan Penjaroja na raspolaganju neće imati trojicu košarkaša. Reč je o krilnom centru Dereku Vilisu, beku Itanu Tompsonu i centru Kevarijusu Hejsu. Na drugoj strani Ćavi Albert ne može da računa na usluge Nikole Mirotića i Nejta Riversa.
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