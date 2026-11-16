RIZIKUJU ŽIVOTE ZA 657 EVRA: Protest crnogorskih vatrogasaca zbog odluke Vlade, da im se ne povećaju plate

KIŠNE kapi pomešale su se danas sa suzama crnogorskih vatrogasaca spasilaca koje je muka naterala da po kijametu protestuju ispred državnog parlamenta u Podgorici tražeći osnovna prava za život i rad.

V.K.

Okupili su se heroji nacije koji su mnogo puta rizikovali svoje živote spašavajući tuđe. Ali na te njihove podvige država je zaboravila i to javno pokazala pre nekoliko dana kada članovi skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet nisu prihvatili predlog dopuna zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je bilo predviđeno povećanje plata.

Njihova trenutna primanja iznose oko 657 evra i ne prate težinu i rizik posla. Vlada Crne Gore smatrala je da Skupština ne treba da usvoji ove dopune zakona, dok je predsednik države Jakov Milatović ocenio zahteve vatrogasaca opravdanim. Vatrogasci-spasioci poručili su sa protesta da ne traže privilegije, ali su ponovili da zahtevaju povećanje koeficijenata sa 7,3 na 9,5, kao i 30 odsto na otežane uslove rada. Oni smatraju da je vreme da država konkretno vrednuje ljude koji svakodnevno rizikuju život kako bi spašavali tuđi.

PODRŠKA Iz strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore očekuju da se o navedenim pitanjima razgovara odgovorno i bez odlaganja. -Spremni smo kao i do sada na dijalog, ali nećemo odustati od borbe za pravedniji materijalni položaj i uvažavanje profesije vatrogasca-spasioca. Naš strukovni odbor nije organizator i nije konsultovan oko organizacije najavljenog protesta ali podržava svaku inicijativu koja na ovaj ili neki drugi način ima za cilj poboljšanje sveukupnog položaja vatrogsaca-spasilaca u našem društvu, navodi se u saopštenju koje potpisuje Ratko Pejović, predsednik strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore.

Navode da je neophodno vraćanje zanimanja vatrogasac-spasilac u odgovarajući platni razred zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i povećanje koeficijenta, te da više nije dovoljno da ih država naziva herojima dok istovremeno izostaju konkretna rešenja za unapređenje njihovog položaja. Vatrogasci, takođe, ističu da je nedopustivo da ljudi koji gase požare, spašavaju povređene iz saobraćajnih nesreća, učestvuju u akcijama tokom poplava i drugih nepogoda i svakodnevno rizikuju život primaju svega 657 evra. Podsećaju da je Građanski pokret URA predložio izmene zakona i uputio ih Skupštini.

- Ne bih verovao da ćemo na ovakav način da branimo svoja prava. Nevreme je naše pravo okruženje i došli smo, što bi narod rekao, u pravo vreme. Nismo ostavili građane na cedilu jer su naše kolege i ovog trenutka na visini zadatka. Požar našeg nezadovoljstva mogu da ugase poslanici Skupštine Crne Gore tako što će podići ruku za nas vatrogasce spasioce, kazao je Darko Žižić, iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić, dodajući da njihov problem nije samo plata, već poštovanje profesije kojom se bave.-Iza mene stoje kolege, hrabri momci, koji su bili angažovani u Albaniji, Turskoj, Jablanici i čitavog minulog leta se borili sa stihijom od Baošića pa do Plava i Gusinja.

Darko Pepđonović, iz barske Službe zaštite i spasavanja podsetio je da su došli ispred najvišeg zakonodavnog doma ne iz hira, već iz nužde.

-Svojim životima svakodnevno štitimo građane Crne Gore, njene gradove, imovinu i šume. Dok smo mi uvek na prvoj liniji odbrane naše države, naš status i uslovi u kojima radimo godinama ostaju na margini prioriteta gospode iz Vlade. Leti nas nazivaju herojima, ponosom države, tapšu nas po ramenu dok gore crnogorske planine i šume, a čim se ugasi poslednji plamen na nas i naše probleme se zaboravlja. Ovo nije zahtev za privilegije već borba za pravdu i dostojanstven život nas i naših porodica. Tražimo hitne odluke i ispunjavanje opravdanih zahteva, tražimo vrednovanje naše profesije kao vatrogasci spasiioci - poručio je Pepđonović.