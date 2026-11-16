Glavobolja za Šarasa: Fenerbahče drastično oslabljen, jedan igrač mora na operaciju!
Turski tim na velikim mukama.
Košarkaši Fenerbahčea će u utorak od 19 časova ugostiti Asvel iz Vilerbana, u 12. kolu Evrolige, dok ih dva dana posle toga čeka gostovanje Armaniju.
Prema pisanju turskih medija, bivši šampion Evrope neće biti u punom sastavu, pošto trener Šarunas Jasikevičijus ne može da računa na tandem važnih igrača. Radi se o iskusnom Italijanu Nikolu Meliju i Brekstonu Kiju.
- Meli ima problem sa meniskusom. Prošao je lekarske preglede i sutra će otputovati za Italiju, gde će mu možda biti potrebna operacija - rekao je Omer Onan, nekadašnji plejmejker, a sadašnji direktor Fenerbahčea.
Amerikanac Ki se povredio u trećoj četvrtini utakmice derbija protiv Efesa i zbog mogućeg preloma prsta neće igrati u utorak protiv Francuza.
Onan napominje da je prst namešten, a rana zašivena i previjena. Ki će biti podvrgnut daljim testovima u bolnici, uključujući rendgenski snimak kako bi se utvrdilo da li postoji prelom.
- Nadam se da neće biti preloma, ili drugih komplikacija - zaključio je Onan, izvršni direktor Fenerbahčea.
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