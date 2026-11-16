Košarka

Glavobolja za Šarasa: Fenerbahče drastično oslabljen, jedan igrač mora na operaciju!

С.С.

16. 11. 2026. u 20:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Turski tim na velikim mukama.

Главобоља за Шараса: Фенербахче драстично ослабљен, један играч мора на операцију!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Fenerbahčea će u utorak od 19 časova ugostiti Asvel iz Vilerbana, u 12. kolu Evrolige, dok ih dva dana posle toga čeka gostovanje Armaniju.

Prema pisanju turskih medija, bivši šampion Evrope neće biti u punom sastavu, pošto trener Šarunas Jasikevičijus ne može da računa na tandem važnih igrača. Radi se o iskusnom Italijanu Nikolu Meliju i Brekstonu Kiju.

- Meli ima problem sa meniskusom. Prošao je lekarske preglede i sutra će otputovati za Italiju, gde će mu možda biti potrebna operacija - rekao je Omer Onan, nekadašnji plejmejker, a sadašnji direktor Fenerbahčea.

Amerikanac Ki se povredio u trećoj četvrtini utakmice derbija protiv Efesa i zbog mogućeg preloma prsta neće igrati u utorak protiv Francuza.

Onan napominje da je prst namešten, a rana zašivena i previjena. Ki će biti podvrgnut daljim testovima u bolnici, uključujući rendgenski snimak kako bi se utvrdilo da li postoji prelom.

- Nadam se da neće biti preloma, ili drugih komplikacija - zaključio je Onan, izvršni direktor Fenerbahčea.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!

Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!