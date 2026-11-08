Jokić silan u pobedi Denvera! Srbin vodio Nagetse do velikog trijumfa u Meksiku

Denver je nastavio sa dobrim rezultatima i u Meksiko Sitiju upisao pobedu nad Indijanom rezultatom 114:102 (27:19, 37:22, 26:37, 24:24). Nikola Jokić ponovo je bio jedan od najvažnijih igrača Nagetsa, a od još jednog tripl-dabla delila su ga samo dva uspešna dodavanja.

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Srpski centar je za 36 minuta provedenih na parketu upisao 19 poena, 13 skokova i osam asistencija. Iz igre je šutirao 7/20, pogodio je jednu od tri trojke i šest od 17 pokušaja za dva poena, a posebno je impresivan podatak da je imao samo jednu izgubljenu loptu.

Jokić je već u prvoj četvrtini najavio dobro veče, pošto je ubacio 10 poena i odmah preuzeo kontrolu nad igrom svog tima. Denver je postepeno uvećavao prednost, a ključni udarac zadao je u drugoj deonici.

Indijana je tada upala u veliki napadački problem i čak četiri minuta ostala bez postignutog poena. Nagetsi su to iskoristili, napravili seriju 15:0 i stigli do ogromne prednosti. Posle pogotka Džamala Marija na semaforu je stajalo čak 64:37, neposredno pred odlazak na odmor.

Pejsersi, međutim, nisu odustajali. U trećoj četvrtini uspeli su da smanje zaostatak, a dve uzastopne trojke Arona Nejsmita dodatno su podigle samopouzdanje gostiju. Indijana je u završnici prišla na samo sedam poena razlike (102:95), kada je Džarajs Voker ponovo uneo neizvesnost.

Ipak, Denver je imao spreman odgovor. Serijom od šest uzastopnih poena odbio je poslednji nalet rivala i mirno priveo utakmicu kraju.

Pored Jokića, u pobedničkom sastavu istakli su se Kameron Džonson sa 18 i Džamal Mari sa 16 poena. Na drugoj strani najraspoloženiji je bio Paskal Sijakam sa 23 poena, dok je Leri Nens Džunior dodao 15. Indijana je bila oslabljena neigranjem Tajrisa Haliburtona, koji je zbog povrede zadnje lože propustio ovaj susret.

Posle utakmice, Jokić je još jednom pokazao da mu individualna statistika nije u prvom planu.

Nagetsi su tako stigli do četvrtog trijumfa u poslednjih pet utakmica, dok je Indijana upisala peti poraz u prethodnih šest mečeva.

Duel u Meksiko Sitiju bio je 35. NBA utakmica odigrana na teritoriji ove zemlje, a veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko je košarka popularna među meksičkim navijačima.

Denver već u utorak očekuje novi izazov i gostovanje Hjustonu, dok će Indijana snage odmeriti sa Dalasom.