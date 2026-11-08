BIJE NINA KAO GROM! Srpkinja prebila Brazilku, posle ovoga nije joj bilo spasa (VIDEO)

Srpska MMA borkinja Nina Milošević (10-1) nastavlja da gradi ime na najvećoj svetskoj sceni! U Las Vegasu je stigla do drugog trijumfa u UFC-u, pošto je tehničkim nokautom u drugoj rundi savladala Brazilku Prisilu Kašeiru (13-10).

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Od samog početka bilo je jasno da je Miloševićeva ušla u meč sa jasnim planom i velikom željom da kontroliše dešavanja u oktagonu. Već u ranoj fazi borbe uspela je da obori protivnicu, a zatim je gotovo čitavu prvu rundu držala Brazilku pod kontrolom u parteru i nanosila joj štetu.

Ništa se bitnije nije promenilo ni u nastavku. Nina je pokazala sigurnost i u borbi na nogama, gde je takođe imala prednost, a čim joj se ukazala prilika, ponovo je prebacila borbu na pod.

Usledio je završni nalet srpske borkinje. Miloševićeva je zasipala Kašeiru udarcima pesnicama i laktovima, dok Brazilka nije uspevala da pronađe način da se odbrani. Sudija je zbog toga bio primoran da prekine borbu i proglasi pobedu srpske predstavnice tehničkim nokautom.

Dominio brutal Nina Milošević 🇷🇸 Termina la pelea con lluvia de puños sobre la brasileña 😱 #UFCVegas124 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/wydimKw6Y8 — UFC Español (@UFCEspanol) November 8, 2026

Tako je Nina stigla do drugog trijumfa u UFC-u, nastavivši uspešan niz nastupa na najvećoj svetskoj MMA sceni. Srpkinja, koja trenira pod rukovodstvom Renata Subotića, još jednom je pokazala da ima kvalitet za velike domete.