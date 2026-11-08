Fight club

BIJE NINA KAO GROM! Srpkinja prebila Brazilku, posle ovoga nije joj bilo spasa (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 11. 2026. u 07:49

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Srpska MMA borkinja Nina Milošević (10-1) nastavlja da gradi ime na najvećoj svetskoj sceni! U Las Vegasu je stigla do drugog trijumfa u UFC-u, pošto je tehničkim nokautom u drugoj rundi savladala Brazilku Prisilu Kašeiru (13-10).

БИЈЕ НИНА КАО ГРОМ! Српкиња пребила Бразилку, после овога није јој било спаса (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/UFCEspanol

Od samog početka bilo je jasno da je Miloševićeva ušla u meč sa jasnim planom i velikom željom da kontroliše dešavanja u oktagonu. Već u ranoj fazi borbe uspela je da obori protivnicu, a zatim je gotovo čitavu prvu rundu držala Brazilku pod kontrolom u parteru i nanosila joj štetu.

Ništa se bitnije nije promenilo ni u nastavku. Nina je pokazala sigurnost i u borbi na nogama, gde je takođe imala prednost, a čim joj se ukazala prilika, ponovo je prebacila borbu na pod.

Usledio je završni nalet srpske borkinje. Miloševićeva je zasipala Kašeiru udarcima pesnicama i laktovima, dok Brazilka nije uspevala da pronađe način da se odbrani. Sudija je zbog toga bio primoran da prekine borbu i proglasi pobedu srpske predstavnice tehničkim nokautom.

Tako je Nina stigla do drugog trijumfa u UFC-u, nastavivši uspešan niz nastupa na najvećoj svetskoj MMA sceni. Srpkinja, koja trenira pod rukovodstvom Renata Subotića, još jednom je pokazala da ima kvalitet za velike domete.

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