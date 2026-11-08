Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - SC Derbi
Košarkaši Partizana posle ubedljive pobede nad Makabijem iz Tel Aviva u Evroligi ponovo se okreću obavezama u regionalnom takmičenju. Crno-beli će u sedmom kolu ABA lige na svom terenu ugostiti ekipu Studentskog centra.
Beograđani su u dosadašnjem delu sezone imali prilično promenljive rezultate u regionalnom šampionatu. Nakon dobrog početka usledio je nešto slabiji period, pa Partizan trenutno ima učinak od pet pobeda i isto toliko poraza.
Ipak, ekipa će pokušati da se vrati na pobednički kolosek i iskoristi prednost domaćeg terena kako bi popravila poziciju na tabeli.
Za crno-bele je svakako važno da održe dobar ritam u oba takmičenja, posebno jer ih očekuje gust raspored i brojni izazovi u nastavku sezone.
Meč protiv Studentskog centra igra se u pomalo neobičnom terminu, pošto je početak zakazan za 13 časova.
Direktan prenos utakmice možete pratiti na kanalu Arena sport 2 Premium.
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