Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - SC Derbi

Košarkaši Partizana posle ubedljive pobede nad Makabijem iz Tel Aviva u Evroligi ponovo se okreću obavezama u regionalnom takmičenju. Crno-beli će u sedmom kolu ABA lige na svom terenu ugostiti ekipu Studentskog centra.

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Beograđani su u dosadašnjem delu sezone imali prilično promenljive rezultate u regionalnom šampionatu. Nakon dobrog početka usledio je nešto slabiji period, pa Partizan trenutno ima učinak od pet pobeda i isto toliko poraza.

Ipak, ekipa će pokušati da se vrati na pobednički kolosek i iskoristi prednost domaćeg terena kako bi popravila poziciju na tabeli.

Za crno-bele je svakako važno da održe dobar ritam u oba takmičenja, posebno jer ih očekuje gust raspored i brojni izazovi u nastavku sezone.

Meč protiv Studentskog centra igra se u pomalo neobičnom terminu, pošto je početak zakazan za 13 časova.

Direktan prenos utakmice možete pratiti na kanalu Arena sport 2 Premium.