Košarka

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - SC Derbi

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 11. 2026. u 07:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Partizana posle ubedljive pobede nad Makabijem iz Tel Aviva u Evroligi ponovo se okreću obavezama u regionalnom takmičenju. Crno-beli će u sedmom kolu ABA lige na svom terenu ugostiti ekipu Studentskog centra.

Ево где можете да гледате уживо ТВ пренос меча Партизан - СЦ Дерби

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Beograđani su u dosadašnjem delu sezone imali prilično promenljive rezultate u regionalnom šampionatu. Nakon dobrog početka usledio je nešto slabiji period, pa Partizan trenutno ima učinak od pet pobeda i isto toliko poraza.

Ipak, ekipa će pokušati da se vrati na pobednički kolosek i iskoristi prednost domaćeg terena kako bi popravila poziciju na tabeli.

Za crno-bele je svakako važno da održe dobar ritam u oba takmičenja, posebno jer ih očekuje gust raspored i brojni izazovi u nastavku sezone.

Meč protiv Studentskog centra igra se u pomalo neobičnom terminu, pošto je početak zakazan za 13 časova.

Direktan prenos utakmice možete pratiti na kanalu Arena sport 2 Premium.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)

Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)