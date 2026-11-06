Beograd centar evropskog džudoa! Elita Starog kontinenta stiže u halu "Aleksandar Nikolić"

Srpska prestonica još jednom će biti domaćin velikog sportskog događaja. U hali „Aleksandar Nikolić“ 7. i 8. novembra, pod pokroviteljstvom Evropske džudo unije, a u organizaciji Džudo saveza Srbije, snage će odmeriti najbolji timovi Starog kontinenta na Evropskom prvenstvu za miks timove. Samo dan kasnije, na istoj lokaciji, biće održano i Evropsko prvenstvo u inkluzivnom džudou, prvi put u Srbiji, a treći put pod pokroviteljstvom Evropske džudo unije.

FOTO: DžSS

Ljubitelji džudoa imaće priliku da na tatamiju gledaju reprezentaciju Srbije u sastavu:

Do 73 kg: Bajsangur Bagajev, Mateja Stošić

Do 90 kg: Boris Rutović, Nemanja Majdov

Preko 90 kg: Vidak Maljević, Igor Vračar

Do 57 kg: Marica Perišić, Ana Čobanović

Do 70 kg: Aleksandra Andrić, Jovana Čakarević

Preko 70 kg: Milica Žabić, Jovana Stjepanović

Reprezentaciju će sa klupe predvoditi nacionalni treneri Bojan Došen i Đorđe Tomić. Srpska sportska javnost od „orlova“ očekuje dobre vesti, a dodatni motiv biće im podrška vernih navijača i ljubitelja džudoa, koji će, nema sumnje, ispuniti tribine hale „Aleksandar Nikolić“.

Podsetimo, reprezentacija Srbije ostvarila je sjajan rezultat na premijernom izdanju Evropskog prvenstva u miks formatu 2024. godine u Zagrebu. „Orlovi“ su tada osvojili bronzanu medalju, koja im je obezbedila plasman na Olimpijske igre u Parizu, gde su takođe ostavili odličan utisak i takmičenje završili na sedmom mestu.

U Zagrebu je jedan od junaka odlučujućeg meča za bronzu bio Bojan Došen, tada reprezentativac Srbije, koji će ovoga puta zajedno sa kolegom Đorđem Tomićem predvoditi nacionalni tim sa trenerske klupe.

- Evropsko prvenstvo u Zagrebu ostalo je u prelepom sećanju jer smo tada svi zajedno ispisali istoriju. Posebno mi je drago što sam u tom odlučujućem meču ostvario važnu pobedu. Hteo bih da istaknem da, iako je džudo individualni sport, ovakva ekipna nadmetanja nose posebnu draž. Tu se vidi jedinstvo ekipe, a to je upravo ono što srpske džudiste krasi, jer uvek funkcionišemo po principu „svi za jednog, jedan za sve“. Uveren sam da će tako biti i sada i da ćemo obradovati sve ljubitelje džudoa - istakao je Bojan Došen, trener reprezentacije Srbije.

Uz Srbiju, učešće na Evropskom prvenstvu mešovitih timova prijavilo je još 13 reprezentacija: Austrija, Belorusija, Francuska, Gruzija, Grčka, Mađarska, Italija, Rumunija, Rusija, Turska i Ukrajina.

Nacionalni trener Đorđe Tomić ističe da će konkurencija i na ovom šampionatu biti izuzetno jaka.

Nacionalni trener Đorđe Tomić ističe da će konkurencija i na ovom šampionatu biti izuzetno jaka.

- Najbolje reprezentacije Evrope učestvovaće na prvenstvu. S obzirom na to da nacionalni timovi Francuske, Gruzije i Rusije na svakom takmičenju pretenduju na medalje, jasno je da će biti teško. Nikako ne treba zaboraviti ni ostale ekipe, koje su takođe izuzetno kvalitetne. Kada bude obavljen žreb, imaćemo jasniju sliku. Ono što je sigurno jeste da će naši momci i devojke dati sve od sebe na tatamiju, jer, kao i uvek, žele da se predstave u najboljem svetlu - istakao je Đorđe Tomić.

Evropsko prvenstvo za miks timove biće održano po klasičnom kup sistemu, a svaki takmičar imaće pravo da nastupi u svojoj težinskoj kategoriji ili u sledećoj višoj kategoriji.

DAN KASNIJE I EVROPSKO PRVENSTVO U INKLUZIVNOM DžUDOU

Samo dan nakon takmičenja miks timova, na tatami hale „Aleksandar Nikolić“ izaći će učesnici Evropskog prvenstva u inkluzivnom džudou. Očekuje se nastup 157 takmičara iz 18 država, a boje Srbije braniće Andrija Luković, Kosta Mladenović, Milan Slović, Vojin Mitić, Milica Janković, Vanja Rančić, Mia Petreš, Đorđe Jovanović, Dimitrije Savić, Strahinja Džinić, Vinko Lemić i Stipan Saulić.

Džudo savez Srbije posebnu pažnju posvećuje razvoju inkluzivnog džudoa. Srbija je imala predstavnika na nezvaničnom Evropskom prvenstvu 2019. godine, dok je na drugom nezvaničnom šampionatu, održanom u Kelnu iste godine, Srđan Vucelja osvojio prvo mesto u kategoriji do 60 kilograma, u prvom nivou takmičenja.

- Odličan uspeh Srđan Vucelja ostvario je i na prvom zvaničnom Evropskom prvenstvu 2024. godine u Venraju, u Holandiji, gde je osvojio drugo mesto. Pored takmičenja u borbama, Džudo savez Srbije razvija i takmičenja u katama. Vinko Lemić i Uglješa Vukobratović ove godine osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u katama u Sarajevu, u disciplini prilagođene Nage-no-kate - rekla je Sajonela Krga, predsednica Komisije Džudo saveza Srbije za razvoj i unapređenje džudoa za osobe sa invaliditetom.

SATNICA EVROPSKOG PRVENSTVA ZA MIKS TIMOVE

Takmičenje na Evropskom prvenstvu za miks timove u subotu počinje u 9.30 časova, dok je finalni blok zakazan za 16.00. U tom terminu biće održana i primopredaja zastave domaćinima narednog šampionata.

U finalnom bloku najpre će biti održane borbe za dve bronzane medalje, a potom i duel za zlato.